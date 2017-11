Fotos DESAFÍOS. Federico Bruno comentó que el fin de semana correrá en Montevideo y después viajará España.

13/11/2017 -

Federico Bruno se inspira cada vez que viene a la "Madre de Ciudades". Ayer lo demostró, al conseguir su tercera victoria en el Maratón Aniversario.

"Estoy feliz de haber venido por tercera vez. Quería disfrutar de Santiago y de la gente, que es muy amable. Hay buena gente acá, me gusta eso. Y ni hablar de haber ganado la carrera. Tuve la posibilidad de ganar los 10k en el 2013, después los primeros 21k que se hizo en el 2015. El año pasado no pude venir, pero tenía muchas ganas. Después de los Juegos Olímpicos me costó recuperarme. Ahora otra vez con todo para seguir compitiendo y entrenando", comentó el entrerriano en diálogo con EL LIBERAL.

Consultado acerca de la carrera, explicó: "Fue una competencia en solitario. Puse el ritmo que tenía pensado en los entrenamientos. Uno conoce al ritmo que puede ir y aguantar, más allá del calor. Traté de ir a un ritmo bastante cómodo, pero fuerte a la vez para poder llegar con energías, ya que el fin de semana corro en Montevideo. Tengo que volver primero a mi ciudad y después voy a seguir viajando. Había que guardar energías para el otro finde y después me estoy yendo a España. Traté de no darlo todo, y así guardar combustible para lo que viene".

Bruno comentó que en todo momento tuvo la sensación de que el triunfo no se le podía escapar. "Cuando cumplí los primeros 4 kilómetros, ya iba con los corredores de 10k. Y más me convencí que iba a ser una carrera solo, cuando se abrieron los de 10 y quedaron los de 21. Entonces dije: ahora a tratar de relajar e ir concentrado en los promedios de reloj, ya que el GPS te va a marcando todo. A no decaer el ritmo y a sostenerlo", indicó.

El oriundo de Concordia dijo estar conforme con el tiempo empleado (1 hora, 5 minutos y 34 segundos). "Para lo que vengo entrenando está muy bien. Estoy haciendo un ciclo de pretemporada", explicó.

Viaje a España

Con respecto al viaje que tiene programado a España, comentó: "Ya me quedan dos semanas. Me voy a España y me quedo a entrenar y a hacer cross, competencias a pista cubierta. Igual, el año que viene si tengo la posibilidad, voy a tratar de venir de nuevo".

El calor santiagueño no afectó el rendimiento de Federico Bruno. "Recién ahora se siente el calor. Los últimos 10 minutos salió el sol y tal vez mi fatiga empezó a sentirse, pero bien. Al venir en solitario, pude controlar el ritmo y sólo venía concentrado en mis parciales", comentó.

Bruno también comentó que no es especialista en esta distancia. "Es mi segunda media maratón. Tengo dos de 21 kilómetros. Todavía soy novato, digamos", indicó con una sonrisa cómplice.

En el final de la entrevista, soltó: "Las tres veces que vine pude llevarme el primer lugar. Ojalá siga siendo así".