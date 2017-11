Mauricio Macri: "Muchas veces se construyeron edificios y adentro no hay nada, eso no sirve"

Hoy 11:29 -

Mauricio Macri inauguró obras en la Universidad Nacional de La Matanza, el bastión K liderado por Verónica Magario y celebró los trabajos en la sede educativa.

"Muchas veces se construyeron edificios y adentro no hay nada, eso no sirve", acusó el mandatario, que se presentó en el lugar donde la senadora electa Cristina Kirchner cerró su campaña previo a las elecciones legislativas. "No sirve no tener los edificios cuando hay valor y el ámbito y las cosas se desarrollen ni tampoco lo contrario", afirmó.

Macri ponderó la gestión de la Universidad: "Si se cuidaran los recursos como acá, hoy todos los argentinos tendrían obras en todos lados. Las cosas deben hacerse respetando reglas, siendo prolijos", reclamó.

Además insistió en su deseo de que haya una "comunión entre lo público y lo privado". "¿Cómo puede ser que haya distancia entre el sector público y el privado? Es una locura que haya distancia entre la universidad y la empresa", dijo. "La creación de empleo es el eje que debe reunir a todos, porque es la única forma de reducir la pobreza", dijo Macri, al inagurar el Centro de Desarrollo e Investigaciones Tecnológicas de la Universidad.