Fotos "Yo sí los pegaba a ellos, pero él lo hacía sin motivos"

14/11/2017 -

Antes de retirarse del Palacio de Justicias -en compañía de su madre- Yésica habló en exclusiva con EL LIBERAL y contó además que extraña a sus hijos. "Son mis hijos y estaban todo el día conmigo y ahora no los tengo", indicó.

La adolescente reconoce que su situación judicial es "complicada", ya que los malos tratos a los pequeños además de evidentes eran un secreto a voces en la zona donde residía.

"Él les pegaba a los chicos siempre. Se enojaba porque los chicos salían a jugar al patio y se acercaban a un pozo que tenemos en el terreno. Además ellos jugaban con los animales que criamos y él (por López) no quería", expresó la joven.

Según contó Yésica: "Cada vez que él los pegaba muy fuerte, yo me ponía delante de ellos y le decía que no les haga así, que ellos eran chiquitos". La mujer sostuvo que su pareja "no tiene mucha paciencia", con los menores.

Además reveló que percibe una ayuda de un plan nacional por sus hijos y que el dinero lo destinaba para darles de comer a sus hijos. "Yo toda la plata la gastaba en mercadería. Él (por su pareja) no tocaba mi plata", reveló y además explicó que la compra de una motocicleta -la cual se le había cuestionado- la hizo por su propia voluntad.

"Cuando queríamos salir a algún lado no teníamos en qué ir y había que andar pidiéndole favores a todos para que nos lleven, entonces yo decidí darle la plata para comprar la moto", manifestó Yésica quien al finalizar la nota dijo que extraña a sus hijos.