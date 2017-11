Karen Pereyra es la dama de hierro santiagueña

Fotos FELIZ La triatleta santiagueña disfruta su buen momento con la disciplina. Viene de ganar en Termas con 5h.28".

14/11/2017 -

Santiago de Estero tiene una "dama de hierro". Se trata de la fondista capitalina Karen Pereyra, quien el fin de semana hizo valer este mote, al imponerse de manera contundente en el Half Triatlón Madre de Ciudades, evento que se desarrolló en Las Termas.

Karen Pereyra de 23 años, tuvo ayer un mano a mano con EL LIBERAL, a quien le confesó lo feliz que la puso ganar esta carrera en su tierra, en una prueba en donde estuvieron destacados triatletas de país.

La santiagueña ganó el triatlón con un tiempo de 5 horas y 28 minutos para cubrir los 1900 metros de natación en el Lago Frontal; 90 kilómetros de ciclismo en el Murallón y 21 kilómetros de pedestrismo en la Avenida Costanera.

"Fue una prueba dura, como todas, pero gracias a Dios debo decir que me sentí bien cómoda, y ello me permitió poder regular en la carrera para poder festejar. Salí del agua en segundo lugar, pero rápidamente en la ruta pasé a liderar. Una vez que me bajé de la bici, creo que ya tenía unos 15 minutos de ventaja sobre mi escolta que sé que era Valeria Sayago de Santiago, a quien felicito, lo que me dio tranquilidad para salir a correr regulando la carrera", contó.

También Karen dijo que hizo un gran sacrificio para llegar bien a la cita, a pesar de que la tomó como una manera de preparación para un desafío internacional. "El levantarse temprano, trabajar doble y triple turno, a veces te quita tiempo porque uno no sólo es atleta sino que debe trabajar, estudiar, estar con su familia, amigos etc. Entonces a veces se hace difícil", advirtió.

A Karen Pereyra la desvela poder conseguir el boleta al Mundial de Sudáfrica para el 2018. "Ahora voy a correr el 26 de este mes a Punta del Este una prueba similar a la de Termas, y estoy confiada en que puedo conseguir una de las dos plazas en mi categoría para el Mundial. En abril lo intenté en Perú y me faltó poco, terminé 4ª", advirtió.

Pereyra aseguró que se está haciendo una buena preparación para el evento internacional de la mano de Mario Díaz, del profesor Claudio Montenegro en natación en el polideportivo; el ciclismo lo hace en las rutas y el running en el parque y en las zonas serrana.

Pereyra agradeció al subsecretario de Deportes, Carlos Dapello, y a la Dra. Claudia de Zamora por apoyarla cada vez que debe salir a correr afuera. "También a la familia, y a sponsors que siempre están".