Se vienen los octavos de finales en las dos categorías del certamen

17/11/2017 - La Liga Clásicos Barriales del Norte es otra de las que todos los sábados le pone emoción a la jornada y con partidos que prometen de todo: mucho fútbol y goles. Para mañana la actividad será muy interesante porque se disputarán los partidos correspondientes a los octavos de final en las categorías C20 y C30, respectivamente. La oportunidad será ideal para que los equipos puedan aprovechar al máximo sus virtudes técnicas y físicas con el objetivo de seguir en carrera hasta el final. Como ocurre todos los sábados, los cotejos se llevarán a cabo en distintos escenarios y con la expectativa lógica que genera el certamen, además de las motivaciones extras que tienen los equipos para pelear por la clasificación a la siguiente fase. A continuación, el detalle completo de los enfrentamientos que habrá mañana y que sin dudas tienen sabor a definición para algunos candidatos a la corona. En Aeropuerto, Peti FC vs. La Madrid (20); Ruta Uno Jrs vs. Libertador (20) y Ruta Uno FC vs. Rey de Copa (30). En Mal Paso, La 21 del B. Aeropuerto vs. La Banquina (20); La Banda de Memo vs. Quilmes (20) y Mal Paso vs. Gas del Estado (30). En Calle 107, Juveniles del Gas vs. La Barra (20); El Seppse vs. 6to. Pasaje FC (20); Carne La Hacienda vs. La Cochetti (30). En Morumbí de Borges, Los Piratas de la 109 vs. Los Tenas (20); La Plaza vs. La 203 (20) y Polirrubro Ailén vs. Refrigeración Llanos. En El Fondo de Borges, Juveniles de Colón vs. Amigos de la 18 (20); Laureles vs. San Telmo (20) y Los Pumas vs. El Fondo de Borges (30). En Sexto Pasaje, 6to. Pasaje vs. Juveniles de Paseo Colón (20); Verdulería Chiki vs. Árbol Solo (20) y Juveniles de Villa Borges vs. Villa Borges (20). En La Loma, La Banda de Matías Camus vs. Juv. de La Bañadera (20); Pasaje 421 Jrs vs. Carro Bar Chara (20); Los Calambres vs. Emaús (20) y Pasaje 421 FC vs. Calle 4 FC (30). En Villa Grimanesa, El Vajo de Tarapaya vs. San Esteban (20); Estudiante vs. La Perú (20); B. Colón vs. Calle 13 (30) y Los Pibe del Pasaje vs. Alma Fuerte (20). En Pablo VI, Los Millo vs. Juan Felipe Ibarra (20); Los Pibe de la 18 vs. Club Triángulo (20) y Pablo VI vs. 7mo. Pasaje (30). En Autonomía, Santa Rosa Jrs vs. Óptica Bella Vista (20); Autonomía vs. Tarapaya (30) y La Rifa de Alberto vs. Santa Rosa (30). En Chañar, Km 49 vs. Carne Los Amigos (20); Panificadora Franci vs. Florería Ema (20); Mojones vs. Juveniles de Borges (20) y Los Pibes de Huaico Hondo vs. La Bañadera (30). En Tarapaya, La 23 FC vs. 1er. Pasaje (20); Juveniles de Tarapaya vs. Estrella Jrs (20) y Los Peregrinos vs. La Ricardo Rojas (20).