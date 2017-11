Ni Messi se salvó de las declaraciones del ex CEO

Fotos FIGURA. La "Pulga" fue mencionado por el empresario argentino cuando fue consultado por un abogado.

17/11/2017 -

Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos, declaró que Lionel Messi y otros futbolistas del seleccionado argentino "recibieron 200 mil dólares" de parte de esa empresa "para jugar algunos partidos amistosos", durante la serie de testimonios que está emitiendo en Nueva York como testigo en contra de los dirigentes involucrados en el "Fifagate". "Sí, a él y a otros jugadores. El pago fue de 200.000 dólares para asegurarnos que ellos jugaran", testimonió el empresario ante la consulta del abogado del ex presidente de la Conmebol, el paraguayo Juan Ángel Napout, John Pappalardo, sobre un posible pago al rosarino y a parte del plantel del seleccionado argentino de parte de Torneos para asegurar sus presencias en partidos amistosos.

Sin embargo, y pese a que nada indica que esos montos hayan sido percibidos ilícitamente por los jugadores del conjunto nacional, el abogado no repreguntó sobre el tema.

A su vez, Burzaco aportó nuevos datos durante la segunda jornada de declaraciones que lleva adelante para verse beneficiado judicialmente, al tiempo que calificó de "el mejor del mundo" a Messi cuando le preguntaron quién era el futbolista de Barcelona.

Además de Napout, el "Fifagate" involucra a José María Marín, ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, y Manuel Burga, ex titular de la Federación Peruana (FPF), quienes oportunamente se declararon "inocentes" de los cargos que se les imputan. Precisamente ayer una jueza estadounidense decidió restringir la libertad condicional de la que goza Burga, porque según la fiscalía de Nueva York el peruano hizo gestos como si quisiera decapitar a Burzaco, en el transcurso de las acusaciones vertidas este miércoles por el argentino que involucraban al ex titular de la FPF por una presunta percepción de sobornos por 3.700.000 de dólares.

La fiscal estadounidense Kristin Mace pidió a la jueza Pamela Chen, a cargo de este juicio que transcurre en la corte federal de Brooklyn, que ponga a Burga en prisión porque en dos oportunidades (ya que además del miércoles también lo habría sugerido el día anterior) se pasó la mano en línea recta por la garganta como si quisiera decapitarlo.