17/11/2017 -

A casi un año y medio de la muerte de su hijo, Mario Salto dialogó con EL LIBERAL y admitió que estaba esperanzado en que el cotejo de ADN de medio centenar de personas con el patrón genético hallado en los restos de Marito pudiera aportar alguna pista sobre sus asesinos.

Hace dos semanas se conocieron los resultados y fue la propia jueza Rosa Falco la que confirmó que no hubo coincidencias con ningunos de los perfiles detectados.

"Tenía la esperanza, pero lamentablemente no hubo resultados", reconoció Mario Salto. "El médico de Buenos Aires (Dr. Enzo Canónaco) me daba tranquilidad y esperanza, porque él se llevaba las muestras, pero no hubo resultados", lamentó.

El padre de Marito encabezará hoy una marcha que partirá a las 19 desde la plaza Libertad. Manifestó que quería convocar a la comunidad santiagueña a que lo acompañe para mantener vivo el recuerdo de su hijo, quien desapareció el 31 de mayo de 2016 y dos días después fue hallado descuartizado en un camino vecinal en las afueras de la ciudad de Quimilí, departamento Moreno.

Consultado sobre el propósito de la convocatoria, Salto explicó que lo que busca es pedir justicia por Marito.

El padre del niño, reiteró su malestar por la falta de resultados por parte de la Justicia. "Siempre que voy a hablar me dan las mismas respuestas. Prácticamente no hubo avances, pasó más de un año y medio y todavía no hay nada", sostuvo Mario Salto.

Por último, recordó que aguarda por una respuesta a un pedido de audiencia con el Presidente y por la colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación.