CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Noviembre 2017
A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
Hoy 20:37 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.30 CINE 7: PROHIBIDO PASAR, HÉRCULES VIGILA
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
16.45 KALLY’S MASHUP
17.30 LOS SIMPSONS
18.00 CINE. FLICKA 3
19.30 CINE DE LA TARDE: ACTOR CIEGO
21.30 PH PODEMOS HABLAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR (CONTINUACIÓN)
01.00 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁSICO
23.30 EL MEJOR PLAN
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 ALERTA COBRA
16.00 LA ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
19.15 POR UNA MONEDA
20.30 PASAPALABRA
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 GIGANTES DEL SUR
21.30 EL MATADERO
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALLY
21.00 CONSTRUYENDO SABORES
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 SUPERHÉROES DC LEGO - LIGA DE LA JUSTICIA. ATAQUE DE LA LEGIÓN DEL MAL
08.35 SANTA CLÁUSULA 2. LA NAVIDAD CORRE PELIGRO
10.32 UN CUENTO AMERICANO. FIEVEL VA AL OESTE
11.54 EL MAYORDOMO DE LA CASA BLANCA
14.25 UN VIERNES DE LOCOS
16.14 THE DUFF
18.10 LA ENTREGA INMEDIATA
19.54 EL JUEGO DE ENDER
22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
TCM
07.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
09.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.00 LA PANTERA ROSA
12.15 MEJOR... IMPOSIBLE
14.54 ¿QUÉ TAL, BOB?
16.49 TOOTSIE
19.05 GLADIADOR
22.00 EL PROTEGIDO
23.57 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA
TNT
08.20 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA
10.02 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
12.47 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP
12.49 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
15.29 EL REY ARTURO
17.56 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP
17.58 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
20.00 MONSTERS UNIVERSITY
22.00 AJUSTE DE CUENTAS
00.12 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP
00.14 LA ÚLTIMA BALA
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON 13, EPISODE 7
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON 13, EPISODE 8
10.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 14
11.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 14
11.55 IT TAKES A KILLER, SEASON 1, EPISODE 18
12.25 ZEUS Y ROXANA
14.20 LOS LOCOS ADDAMS
16.20 MEGAMENTE
18.05 SHREK TERCERO
20.00 KUNG FU PANDA
21.45 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
STUDIO UNIVERSAL
09.00 FULLSCREEN, SEASON 4, EPISODE 38
09.30 #AMORENTRÁNSITO
11.05 KIRIKOU Y LOS HOMBRES Y LAS MUJERES
12.55 COCODRILO DUNDEE
14.50 FULLSCREEN, SEASON 4, EPISODE 38
15.20 CUATRO HERMANOS
17.40 EL APOSTADOR
20.00 RAMBO
21.55 RAMBO II
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
+SÁBADO 18, A LAS 21.30, LA “BRUJA” SALGUERO PRESENTARÁ SU DISCO “NORTE”.
CASA DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
+SÁBADO 18, A LAS 22, ASTILLA ROCK OFRECERÁ UN HOMENAJE A GUSTAVO CERATI.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+SÁBADO 18, MODA SHOW PRIMAVERA/VERANO CON LA ESCUELA Y AGENCIA DE MODELOS HL. SE PRESENTARÁ LA ACADEMIA DANZARTE, DIRIGIDA POR RAÚL MERCADO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ EL 19, A LAS 20, SE PRESENTARÁ LA CANTANTE ÁNGELA LEIVA.
+ EL 23, A LAS 22, THE BEATS, CON SU TRIBUTO A THE BEATLES.
CAYO COCO
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
+ DOMINGO 19, A LAS 22, SE PRESENTARÁ MALÓN.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+ VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DÍAS, VERSOS Y CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS: FREDDY VIDAL, ÁNGELES ASENSIO Y DÚO OBLIVION.
CINES
SUNSTAR
THOR RAGNAROK (3D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
18/11 -19/11-20/11-14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS) 18/11 -19/11- 22:20 (Subt) 00:40 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D): CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
18/11 -19/11-14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
LA FAMILA MONSTER (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
18/11 - 19/11-20/11-14:20 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
18/11 -19/11- 22:40 (Subt) 00:45 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
18/11 - 19/11-20/11-15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
THOR RAGNAROK (2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 22/11-19:00 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
18/11 -19/11-22:10 (Subt) 00:40 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
18/11 -19/11-15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA ESTRENO APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D - 18:00 - 19:30 - 22:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:30- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CASTELL. 2D 17:20 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
HORARIOS DE APERTURA TODOS LOS DÍAS DESDE LAS 17.
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $120
jubilados, docentes y estudiantes: $90 todos los días
3D Entrada general: $130
Jubilados, docentes y estudiantes: $95 todos los días.