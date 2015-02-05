CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Noviembre 2017

A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR

Hoy 20:37 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE 7: PROHIBIDO PASAR, HÉRCULES VIGILA

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

16.45 KALLY’S MASHUP

17.30 LOS SIMPSONS

18.00 CINE. FLICKA 3

19.30 CINE DE LA TARDE: ACTOR CIEGO

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR (CONTINUACIÓN)

01.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁSICO

23.30 EL MEJOR PLAN

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 ALERTA COBRA

16.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA

18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

19.15 POR UNA MONEDA

20.30 PASAPALABRA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO

CANAL14

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 GIGANTES DEL SUR

21.30 EL MATADERO

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALLY

21.00 CONSTRUYENDO SABORES

PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 SUPERHÉROES DC LEGO - LIGA DE LA JUSTICIA. ATAQUE DE LA LEGIÓN DEL MAL

08.35 SANTA CLÁUSULA 2. LA NAVIDAD CORRE PELIGRO

10.32 UN CUENTO AMERICANO. FIEVEL VA AL OESTE

11.54 EL MAYORDOMO DE LA CASA BLANCA

14.25 UN VIERNES DE LOCOS

16.14 THE DUFF

18.10 LA ENTREGA INMEDIATA

19.54 EL JUEGO DE ENDER

22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

TCM

07.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

09.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.00 LA PANTERA ROSA

12.15 MEJOR... IMPOSIBLE

14.54 ¿QUÉ TAL, BOB?

16.49 TOOTSIE

19.05 GLADIADOR

22.00 EL PROTEGIDO

23.57 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA

TNT

08.20 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA

10.02 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

12.47 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP

12.49 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

15.29 EL REY ARTURO

17.56 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP

17.58 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

20.00 MONSTERS UNIVERSITY

22.00 AJUSTE DE CUENTAS

00.12 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP

00.14 LA ÚLTIMA BALA

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON 13, EPISODE 7

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON 13, EPISODE 8

10.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 14

11.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 14

11.55 IT TAKES A KILLER, SEASON 1, EPISODE 18

12.25 ZEUS Y ROXANA

14.20 LOS LOCOS ADDAMS

16.20 MEGAMENTE

18.05 SHREK TERCERO

20.00 KUNG FU PANDA

21.45 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

STUDIO UNIVERSAL

09.00 FULLSCREEN, SEASON 4, EPISODE 38

09.30 #AMORENTRÁNSITO

11.05 KIRIKOU Y LOS HOMBRES Y LAS MUJERES

12.55 COCODRILO DUNDEE

14.50 FULLSCREEN, SEASON 4, EPISODE 38

15.20 CUATRO HERMANOS

17.40 EL APOSTADOR

20.00 RAMBO

21.55 RAMBO II

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

+SÁBADO 18, A LAS 21.30, LA “BRUJA” SALGUERO PRESENTARÁ SU DISCO “NORTE”.

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

+SÁBADO 18, A LAS 22, ASTILLA ROCK OFRECERÁ UN HOMENAJE A GUSTAVO CERATI.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+SÁBADO 18, MODA SHOW PRIMAVERA/VERANO CON LA ESCUELA Y AGENCIA DE MODELOS HL. SE PRESENTARÁ LA ACADEMIA DANZARTE, DIRIGIDA POR RAÚL MERCADO.


TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ EL 19, A LAS 20, SE PRESENTARÁ LA CANTANTE ÁNGELA LEIVA.

+ EL 23, A LAS 22, THE BEATS, CON SU TRIBUTO A THE BEATLES.

CAYO COCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

+ DOMINGO 19, A LAS 22, SE PRESENTARÁ MALÓN.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+ VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DÍAS, VERSOS Y CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS: FREDDY VIDAL, ÁNGELES ASENSIO Y DÚO OBLIVION.

CINES

SUNSTAR

THOR RAGNAROK (3D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

18/11 -19/11-20/11-14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS) 18/11 -19/11- 22:20 (Subt) 00:40 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D): CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

18/11 -19/11-14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

LA FAMILA MONSTER (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

18/11 - 19/11-20/11-14:20 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

18/11 -19/11- 22:40 (Subt) 00:45 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

18/11 - 19/11-20/11-15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

THOR RAGNAROK (2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 22/11-19:00 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

18/11 -19/11-22:10 (Subt) 00:40 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

18/11 -19/11-15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA ESTRENO APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D - 18:00 - 19:30 - 22:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:30- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CASTELL. 2D 17:20 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

HORARIOS DE APERTURA TODOS LOS DÍAS DESDE LAS 17.

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $120

jubilados, docentes y estudiantes: $90 todos los días

3D Entrada general: $130

Jubilados, docentes y estudiantes: $95 todos los días.

 
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