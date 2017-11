-

El ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández afirmó que no va a abandonar el espacio que lidera la ex presidenta y senadora electa, Cristina Fernández de Kirchner, pero aclaró que tiene "cosas para decir" y advirtió que no se va a callar.

"Yo de este palo no me voy, pero tengo cosas por decir y no las pienso callar. Tengo 60 años, estoy muy viejo para pasar por pelot...", afirmó Fernández al hacer referencia a la carta que difundió esta semana con críticas a la ex Presidenta.

El ex candidato a gobernador bonaerense dijo que no puede "hablar con ella (por Cristina) para contarle los errores que entiendo que estamos cometiendo", pero rescató que "su figura es la única que puede dar la discusión" con el Gobierno.

"Si nosotros no pudimos, a través de un discurso o de una política adecuada, destrozar esa berreta propuesta de (Florencio) Randazzo, es porque a ese 5 por ciento de compañeros no le llegamos como corresponde", ejemplificó el exfuncionario.

Fernández publicó en sus cuentas en redes sociales una carta crítica, en la que le escribió a Cristina que los hay "leales que están presos, mientras hay traidores que gozan de las mieles de su entrega", dijo.

También cuestionó en esa misiva la estrategia electoral de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, al destacar que "no se puede parecerse al enemigo utilizando hasta su terminología, sin pagar consecuencias" y calificar a Unidad Ciudadana de "partiducho".