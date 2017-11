Juzgarán al "monstruo" de Concháyoj por violar a su hijastra durante 20 años

Fotos "MONTE CARNAL". Villalba estará frente a un tribunal, integrado por dos mujeres y un hombre. La defensa va por el viejo estupro, con pena muy leve.

21/11/2017 -

Desde el 4 de diciembre, un vecino del departamento Sarmiento será juzgado, acusado de violar durante 20 años a su hijastra y convertirla en madre en 10 oportunidades.

Se trata de Héctor Virgilio Villalba, de 58 años, cuya suerte oscila entre 8 y 20 años de prisión. El juicio se ventilará el 4, 5, 6, 7 y 15 de diciembre. El tribunal estará a cargo de Élida Suáreaz de Bravo, María Eugenia Carabajal y Alfredo Pérez Gallardo.

La historia adquirió trascendencia en agosto de 2013. La hijastra del sujeto, hoy mayor de edad, escapó de un hospital y lo denunció ante la jueza Rosa Falco.

El escenario fue la localidad Concháyoj, Sarmiento. Allí, según la víctima, desde los 11 años Villalba la llevó al monte y comenzó a violarla.

"Me llevaba con él a los obrajes para que lo ayude y empezó a abusar de mí a los 11 años. A los 14 tuve mi primer hijo", dijo la mujer que será asistida por los abogados Gonzalo Rafael y José Elías.

"Me latigaba y obligaba a parir en casa; cuando nacían, los anotaba y daba su apellido. Se me murieron dos chiquitos y por orden suya los enterré cerca de casa. Hoy, cuatro de mis hijos están conmigo y los otros andan trabajando lejos. En el monte, esto es más normal de lo que ustedes creen", añadió.

"Cada vez que venía borracho, esperaba lo peor. Siempre nos golpeaba. No podía pedir ayuda a nadie. No podía salir de casa. No hablaba con nadie. Mi hermano, cansado de los malos tratos, dejó el hogar. Y ahí me quedé sola", subrayó la mujer.

"Nunca les conté nada a mis hijos. El mayor dejó la escuela de vergüenza porque aquí se ve que le empezaron a decir algo, y él me preguntaba cómo podía ser que su otra hermana, hija de mi padrastro y de mi madre, tenía casi su misma edad, dos meses de diferencia. Él no entendía, y por vergüenza no podía explicarle. Mientras a mí me violaba y embarazaba, también con mi madre tuvo 5 más, y casi la mayoría tienen las edades de mis hijos", dijo.

"Yo la cuidaba"

Enfrente, la defensa del individuo apuesta a que sea juzgado por el viejo estupro, con penas de no más de 8 años de cárcel.

"Soy inocente, yo la cuidaba", y todas las relaciones fueron consentidas, señaló el hombre a la jueza Falco.

"Veamos, cómo convencerá a un tribunal que acordó tener sexo con una niña de 11 años", sugirió irónico José Elías, abogado de la víctima.