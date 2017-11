Fotos CUENTA REGRESIVA. Nicolás De los Santos cuenta los días que faltan para el debut en la Liga Nacional.

21/11/2017 -

Nicolás De los Santos se ilusiona con un Quimsa protagonista en la próxima temporada de la Liga Nacional, a partir de la llegada del entrenador Silvio Santander.

"En mi caso, estuve casi dos semanas parado por una lumbalgia. Al margen de eso, el equipo está trabajando muy bien. Hoy ya arrancamos con todo la semana, sabiendo que vamos a jugar algunos amistosos", comentó en diálogo con EL LIBERAL.

El base armador comentó que la llegada de Silvio Santander le vino bien al plantel. "Desde que llegó, el equipo es otro. Ha cambiado su forma de entrenar y estamos todos muy contentos. A Silvio no lo había tenido nunca como entrenador. Solamente trabajamos junto en la selección hace un par de años, cuando él estaba en el cuerpo técnico. La verdad que me sorprendió para bien. Es un entrenador de los mejores que hay en el país", opinó convencido.

"Nosotros veníamos de un arranque de temporada muy malo y desde que llegó Silvio creo que, más allá de su forma de entrenar, nos cambió un poco la cabeza, la forma de pensar, de creernos que tenemos un muy gran equipo. El plantel está contento, estamos todos muy bien y entrenando muy duro para tratar de cambiar esta situación", agregó.

Quimsa jugará hoy un partido informal con Independiente BBC. "Vamos a ser tres cuartos, más que nada para movernos. La idea de Silvio es mejorar las cosas que él quiere cambiar y proponer para el juego. Más allá de jugar, lo que él quiere es entrenar y tratar de mejorar. Por ahora solamente el partido de mañana contra Independiente para correr un poco y enfrentarnos a otras caras", explicó.

En primera persona

Consultado acerca de si todavía no vimos al mejor Nicolás De los Santos, respondió: "Obvio que no. Al igual que el equipo, no he tenido el mejor de los arranques de temporada. Todos los jugadores que estamos en el plantel podemos dar más, somos un gran equipo, tenemos muy buenos jugadores e individualidades, pero todavía no hemos explotado. Esperemos que en el inicio de esta nueva liga podamos cada uno de nosotros mostrar nuestra mejor versión, que seguramente eso va a ayudar al equipo. Esperemos que a Quimsa le vaya bien, que es lo que todos queremos".

Por último, habló de los candidatos de la próxima temporada de Liga Nacional. "Hay muy buenos equipos. San Martín ha demostrado en este torneo que está muy bien, pero más allá hay muy buenos equipos. La liga está muy pareja. Ha quedado demostrado que hay equipos que no se han armado tan bien y han demostrado estar a la altura. Hoy en día el básquet ha cambiado mucho y no hay ningún partido que se gana de antemano. Hay que prepararse para cada juego, salir cada noche a dar el cien por cien para poder sumar de a 2 y poder llegar de la mejor manera a los playoffs", concluyó.