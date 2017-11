Sportivo Colón va en busca del pasaje a semifinales

21/11/2017 -

Sportivo Colón intentará esta noche acceder a las semifinales de la Copa de Oro de la categoría Mayores, cuando enfrente a Independiente, en el segundo juego de los playoffs de cuartos de final del Torneo Clausura que organiza la Asociación Capitalina.

El partido se jugará en el estadio Dr. Israel Parnás, desde las 22, con el arbitraje de Ángel D’Anna y F. Herrera.

Colón ganó el primer juego de la serie en condición de local, y si vuelve a ganar esta noche se meterá entre los cuatro mejores. En cambio, si el vencedor es Independiente, habrá un tercer partido decisivo.

Esta noche también se jugarán los terceros partidos decisivos de la Copa de Oro de la categoría Cadetes, de acuerdo con la siguiente programación: 20.15, Quimsa vs. Red Star y Huracán vs. Lawn Tennis; 22.15, Belgrano vs. Juventud.