CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Noviembre 2017

A LAS 10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

23/11/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

(CONTINUACIÓN)

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

00.15 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE JOSÉ

18.00 COMBATE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 RUSIA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE


CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 MUSICALES

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 PLANETA OCÉANO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.30 BÁSQUET POR EL 14 - TNA:

INDEPENDIENTES VS. TALLERES - VIVO

23.30 PASIÓN POR EL TURF


CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.05 SOPHIA GRACE Y ROSIE. UNA

AVENTURA REAL

08.41 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA

10.04 LOCOS POR LAS NUECES

11.43 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS

MARAVILLAS

13.43 LA NUEVA CENICIENTA

15.34 EL JUEGO DE ENDER

17.40 NUEVAMENTE AMOR

19.44 SOLO PARA PAREJAS

22.00 ENAMORÁNDOME DE MI EX

TCM

06.50 LA PANTERA ROSA

07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.20 LA NIÑERA

10.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.36 LA PANTERA ROSA

11.54 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA

13.48 TODO POR UN SUEÑO

15.44 LOS CAZAFANTASMAS

17.40 MALAS COMPAÑÍAS

19.49 EL JINETE PÁLIDO

22.00 MOMENTO CRÍTICO

TNT

06.00 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN

GARFIO

08.28 ¿CÓMO SABER SI ES AMOR?

10.47 MONSTERS UNIVERSITY

12.38 RÁPIDO Y FURIOSO

14.40 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC

AWARDS®

14.42 RÁPIDOS Y FURIOSOS

16.42 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

19.25 LA ROCA

22.00 THOR. UN MUNDO OSCURO

00.05 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC

AWARDS®

00.06 RESIDENT EVIL.

EL HUÉSPED MALDITO

UNIVERSAL CANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13

10.00 GRIMM

11.00 HOUSE M.D.

12.00 IT TAKES A KILLER

12.30 CHOCOLATE

15.00 GRIMM

16.00 HOUSE M.D.

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13

20.00 MACGYVER

21.00 MACGYVER

22.00 TORTUGAS NINJA

24.00 CHICAGO P.D.

STUDIO UNIVERSAL

09.00 TORPES Y SEXY

10.50 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO

12.40 UNA DIVERTIDA HISTORIA

14.40 SOLO UN SUEÑO

17.00 ATRÁPAME SI PUEDES

20.00 LOS HIJOS DE LA CALLE

23.05 ÁNGEL Y DEMONIO

01.15 LOS HIJOS DE LA CALLE

04.15 ÁNGEL Y DEMONIO


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

* JUEVES 23 DE NOVIEMBRE, A

LAS 21.30, THE BEATS, LA BANDA

QUE MEJOR EMULA A THE BEATLES,

PRESENTARÁ SU RENOVADO

ESPECTÁCULO.

* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A

LAS 21.30, GALA ESTELAR DE BALLET

EN EL CIERRE DE LA TEMPORADA

2017, CON PRIMERAS FIGURAS

NACIONALES. ENTRADA:

PAÑALES PARA EL CEPSI.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 25, A PARTIR DE LAS

23, ACTUARÁN MARIO REYNAGA,

EL DÚO BARRAZA PAJÓN Y EL

RECITAL DE RAÍCES.

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

* DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE, A

LAS 19 SE PRESENTARÁ CHICHO

BANEGAS Y SU CONJUNTO, EN

EL MARCO DE LOS RECITALES DE

SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE

LA CAPITAL.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A

LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“DÍAS, VERSOS Y CANCIONES”

DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS:

FREDDY VIDAL, ÁNGELES

ASENSIO Y DÚO OBLIVION.


CINES

SUNSTAR

THOR RANGAROK (3D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

23/11 -24/11-17:10 (Cast) 19:30 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS)

23/11 -22:20 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(3D): COMIC, AVENTURA, ACCIÓN

(+ 13 AÑOS)

23/11 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Subt)

LA FAMILA MONSTER (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

23/11 - 24/11-16:10 (Cast) 18:15 (Cast)

20:20 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO

CONTINUA (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

23/11 - 22:40 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

23/11 - 24/11-17:00 (Cast)

SOY TU KARMA (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

23/11- 29/11-18:10 (Cast) 20:10 (Cast)

ASESINATO EN EL

EXPRESO DE ORIENTE (2D)

SUSPENSO, DRAMA (+13 AÑOS)

23/11 - 22:10 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

23/11 -17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

22:30 (Subt) 01:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO

HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13

AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D - 17:00- 19:30

- 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:30- 20:10-

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY 13

AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS DESDE LAS 16:30

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada General: $130

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$95 todos los días.

 
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