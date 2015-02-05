CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Noviembre 2017
A LAS 10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
Por El Liberal
23/11/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
(CONTINUACIÓN)
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
00.15 #HASHTAGVIAJEROS
00.45 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE JOSÉ
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 RUSIA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 MUSICALES
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 PLANETA OCÉANO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.30 BÁSQUET POR EL 14 - TNA:
INDEPENDIENTES VS. TALLERES - VIVO
23.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.05 SOPHIA GRACE Y ROSIE. UNA
AVENTURA REAL
08.41 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA
10.04 LOCOS POR LAS NUECES
11.43 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS
13.43 LA NUEVA CENICIENTA
15.34 EL JUEGO DE ENDER
17.40 NUEVAMENTE AMOR
19.44 SOLO PARA PAREJAS
22.00 ENAMORÁNDOME DE MI EX
TCM
06.50 LA PANTERA ROSA
07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.20 LA NIÑERA
10.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.36 LA PANTERA ROSA
11.54 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA
13.48 TODO POR UN SUEÑO
15.44 LOS CAZAFANTASMAS
17.40 MALAS COMPAÑÍAS
19.49 EL JINETE PÁLIDO
22.00 MOMENTO CRÍTICO
TNT
06.00 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN
GARFIO
08.28 ¿CÓMO SABER SI ES AMOR?
10.47 MONSTERS UNIVERSITY
12.38 RÁPIDO Y FURIOSO
14.40 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC
AWARDS®
14.42 RÁPIDOS Y FURIOSOS
16.42 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
19.25 LA ROCA
22.00 THOR. UN MUNDO OSCURO
00.05 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC
AWARDS®
00.06 RESIDENT EVIL.
EL HUÉSPED MALDITO
UNIVERSAL CANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13
10.00 GRIMM
11.00 HOUSE M.D.
12.00 IT TAKES A KILLER
12.30 CHOCOLATE
15.00 GRIMM
16.00 HOUSE M.D.
17.00 CHICAGO P.D.
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13
20.00 MACGYVER
21.00 MACGYVER
22.00 TORTUGAS NINJA
24.00 CHICAGO P.D.
STUDIO UNIVERSAL
09.00 TORPES Y SEXY
10.50 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO
12.40 UNA DIVERTIDA HISTORIA
14.40 SOLO UN SUEÑO
17.00 ATRÁPAME SI PUEDES
20.00 LOS HIJOS DE LA CALLE
23.05 ÁNGEL Y DEMONIO
01.15 LOS HIJOS DE LA CALLE
04.15 ÁNGEL Y DEMONIO
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
* JUEVES 23 DE NOVIEMBRE, A
LAS 21.30, THE BEATS, LA BANDA
QUE MEJOR EMULA A THE BEATLES,
PRESENTARÁ SU RENOVADO
ESPECTÁCULO.
* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A
LAS 21.30, GALA ESTELAR DE BALLET
EN EL CIERRE DE LA TEMPORADA
2017, CON PRIMERAS FIGURAS
NACIONALES. ENTRADA:
PAÑALES PARA EL CEPSI.
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 25, A PARTIR DE LAS
23, ACTUARÁN MARIO REYNAGA,
EL DÚO BARRAZA PAJÓN Y EL
RECITAL DE RAÍCES.
CASA DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
* DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE, A
LAS 19 SE PRESENTARÁ CHICHO
BANEGAS Y SU CONJUNTO, EN
EL MARCO DE LOS RECITALES DE
SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE
LA CAPITAL.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A
LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“DÍAS, VERSOS Y CANCIONES”
DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS:
FREDDY VIDAL, ÁNGELES
ASENSIO Y DÚO OBLIVION.
CINES
SUNSTAR
THOR RANGAROK (3D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
23/11 -24/11-17:10 (Cast) 19:30 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS)
23/11 -22:20 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(3D): COMIC, AVENTURA, ACCIÓN
(+ 13 AÑOS)
23/11 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Subt)
LA FAMILA MONSTER (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
23/11 - 24/11-16:10 (Cast) 18:15 (Cast)
20:20 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO
CONTINUA (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
23/11 - 22:40 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
23/11 - 24/11-17:00 (Cast)
SOY TU KARMA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
23/11- 29/11-18:10 (Cast) 20:10 (Cast)
ASESINATO EN EL
EXPRESO DE ORIENTE (2D)
SUSPENSO, DRAMA (+13 AÑOS)
23/11 - 22:10 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
23/11 -17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
22:30 (Subt) 01:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13
AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D - 17:00- 19:30
- 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:30- 20:10-
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY 13
AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS DESDE LAS 16:30
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $120
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada General: $130
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$95 todos los días.