FÚNEBRES | 25 de Noviembre de 2017

- Bersabé Pogonza

- Ramón Rosa Banegas (La Banda)

- Segundo Pascual Coronel (Dpto. Silípica)

- Rosa del Valle Pérez

- Gerónimo Núñez (Dpto. Róbles)

BASUALDO AÍDA YOLANDA (q.e.p.d.) FAllecó en Cap. Federal el 21/11/17|. Su hermano Russo Milton Basualdo y flia, sus sobrinos Jorge y flia, Mario y flia, Susana y flia, Silvia y flia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Tus ex compañeras de largos años de labor en la EEBA Nº 9 "María Reina Inmaculada del Universo": Ilda de Cárdenas, María M. Arabia, Niní de Riachi, Ana María Jiménez, Blanca de Tahhan, Gustavo Gramajo, María Marta Ortiz y Rómulo Bravo participan su pronta partida. Te recordaremos eternamente. Ruegan oraciones en su memoria.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Adri querida, ya te encuentras en brazos del Señor. Descansa en paz María Mercedes Arabia y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hijos políticos, nietos y hermanos en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ DE DÍAZ, TOMASINA CASIMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/17|. Comunidad de San Cayetano y María del Rosario de San Nicolás del barrio Jardín, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su compañera de oraciones. Se ruega una oración en su querida memoria.

GIMÉNEZ DE DÍAZ, TOMASINA CASIMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/17|. Sus vecinas y amigas Aurora Banegas de Rísolo y esposo, Violeta Banegas de Jugo, esposo e hijos participan con pesar su partida al Reino de los cielos de la querida Tomy. Elevan oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Carlos Ramos Taboada y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Roberto elevando oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Querido primo, nos sorprendió con dolor tu partida, extrañaremos tu afecto, generosidad y tu incondicional presencia. Siempre te recordaremos. Enrique Ávila, Mirta Vicente, Eugenia, Cecilia y Sebastián Ávila participan su fallecimiento, acompañamos con oraciones.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Dr. Juan Osvaldo Deltrozzo y familia participan su fallecimiento y acompañan a su madre Alicia, a Tuti y a toda la familia, en este doloroso momento, con todo afecto. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Amigos de su hermana Tuty: Graciela Sauad, su esposo Miguel Riccardo, su hijo Marcelo Riccardo y familia participan con dolor tan irremediable pérdida. Ruegan al Altísimo una pronta y cristiana resignación.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Amigas de su hermana Tuty: Graciela Sauad, Susana Ribas, Graciela Muhn, Cuqui Tauil, Cuqui Marañón, Elina Abdala, Negrita López y Tere Castro participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Migui, Cristina y sus hijos Andrea, María Eugenia y Germán, acompañan a la Familia con dolor.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Santiago del Estero, CCPISE, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Roberto Japaze integrante de la comisión de la Cámara de Industris y Comercio de Santiago del Estero. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con mucho afecto, rogando la paz para su alma y oraciones en su querida memoria. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Nené Sosa y Victorio Pianezzola y sus hijos participan su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Rodolfo Scarazzini, Gaby Urrere y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Roberto y acompañan a la familia en tan dolorosas circunstancias. Se ruega una oración en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su sobrino Emilio Francisco Lavaisse, Valle Butiler y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del Tio Hugo y acompañan a ssu flia. en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Carlos R. Epstein, Laura M. Vittar de Epstein y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Grupo MFC, Santo Domingo: Olga y Tito Fiorentino; Sofía Saad de Perversi, Chita y Carlos Pithod, Matilde y Daniel Suárez, Mabel y Carlos Epstein participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Rina y Silvia Abate Soria, sus vecinas participan con profundo pesar el fallecimiento del apreciado Hugo y ruegan oraciones por su eterno descanso.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. La promoción 1975 de la Esc. Normal Manuel Belgrano participa con dolor el fallecimiento del padre de su amiga y ex compañera Anita y acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Sus hijos Luis, Ángel, Alejandro, Marcela, Pequi, Chicho, nietos Paco, Sergio, Cototo, Negrita, Natalia, Eliana, Anabella, Jorge, Chichita, h. políticos Carlos Cuello y Gringa Leiva, y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs. en el cementerio La Piedad. Cobertura CARUSO CIA. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL 4219787.

POGONZA, BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Sus hijos Ramón, Teresita, Oscar, Ricardo, hijos políticos Magui, Sandra, nietos, Lorena, Romina, Jorge, Ramirro, Mariano, cinthia, Mayra, Pricila, Exequiel, Pablo, Agustin, bisnieta Sol. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio La Piedad. Ceremonial, exequias y tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

POGONZA, BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Sus sobrinos Norma C. Vda. de Pedraza y flia, Francisco Alberto Cancinos y flia, Emilse C. de Barraza, Alba Luz C. de Acosta y flia, Esther Evelina C. de Navarrete y flia, participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en este dificil momento.

POGONZA, BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Su sobrina Norma Cancinos Vda. de Pedraza, sus hijos Luis Antonio y flia, Claudio Gabriel e hijos, Claudia Mónica y flia y Lucrecia María José Pedraza participan su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma.

POGONZA, BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Caja Social del Colegio Absalon Rojas participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

POGONZA, BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Dpto. de Matematica y Física del colegio Absalon Rojas participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

POGONZA, BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Sus amigos Adriana, Alejandra, Cristina, Federico, Gabriela, Luis, Mary, Martín, Nany, Natalia, Nilda, Noemi, Ramon, Rita, Rosa, Sol y Fanny participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

POGONZA, BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigos Rene Loto y Noemi Zerda de Loto participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

POGONZA, BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Sus amigas Benita Taralli, Sol y Fanny participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La comunidad educativa del Colegio Inmaculada Concepción, participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestra servidora, mamá y ex docente del colegio. Acompañan a su familia en su dolor y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CANO, DARÍO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/16|. Sus hijos Delfina y Antonio, hijos politicos Fabian y Andrea, nietos Emilio y Luisina y su cuñado Antonio invitan a la misa hoy a las 20 en iglesia San San Francisco al cumplirse un año de su partida. Se ruega una oración en su memoria.

GUARDO, EDELMIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/16|. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte". A un año de tu partida, siempre te recordaré. Tu sobrina ahijada Ina. Se oficiara una misa en la iglesia Santo Cristo del Bº Libertad a las 20 hs.

GUARDO, EDELMIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/16|. Hoy hace un año que no estás, dejaste un gran dolor en la familia pero siempre estarás con nosotros, hermana querida. Angelica Guardo, su cuñado Mario Navarrete y sobrinos invitan a la misa que se oficiara hoy en Pquia. Santo Cristo a las 20 hs. a un año de su fallecimiento.

GUARDO, EDELMIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/16|. Te fuiste agarrandanos de las manos con una lagrima diciendonos adios y gracias por estar aqui a mi lado y nosotros hasta el ultimo dia estamos contigo, nunca te dejamos sola, siempre contigo. Ya un año con Dios y en el cielo iluminandonos cada día. Gracias tía Ede por ser la tía Ede. Sos sobrinos Chicho, Rony y Cele invitan a la misa hoy a las 20 hs en Pquia. Santo Cristo.

GUARDO, EDELMIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/16|. Otra noche más sin saber como estás, llevo dentro de mi mochila hoy los mejores momentos que pasé con vos los recuerdos y fotos de las dos. Hoy ya hace un año que te fuiste al lado de Dios y siempre estarás en mi corazón mi viejita querida, tu princesa Rita Perez invita a la misa que se oficiará hoy Pquia. Santo Cristo 20 hs.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risas sin tristezas, sol sin lluvias, pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Su esposo Maximino, sus hijos, hijos politicos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia. Sgdo. Corazón de Jesús, al cumplirse dos meses de su partida a la casa del Padre.

SORIA DE CRUZ, ARMINDA - CRUZ, ANTONIO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/15 y el 2/5/82|. Sus hijos Mirta, Antonio y Estela, hijos políticos Tito, Mariana y Luis, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Lamento tremenda pérdida de mi sobrina Carmencita. Alejandro Gustavo María Bruhn Gauna.

BANEGAS, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Su esposa María Dominga, sus hijos Pablo, Rita, Magalí, María Rosa, Juan Agustín. Sus nietos Gabriel, Darío, Noelia, Yamila, Iván, Vero, Maximiliano, Hernán, Chani, Melisa, Pamela, Nico, Anabela, Luciana, Bubi, Romi, Cintia, Mariana y Mario y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La misericordia. Cob. IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL 4219787.

BANEGAS, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Su sobrina Patricia Banega, su sobrino político Gustavo Carrillo; sobrinos nietos: Ignacio, Marisol y Brian Carrillo, sus amigos Lilián Carrillo; Ariel, Alejandro y Valeria Correa; Yolanda Coronel y flia, sus sobrinos Juan Banega, Nilda Galván y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA DE REA, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/15|. "Que el Señor haga brillar sobre tí, la luz que no tiene fin". Hoy reconforta saber que descansa junto al Señor, donde solo hay gozo y paz. Al cumplirse dos años de tu partida al Reino Celestial, tus hijos Julio Horacio Rea, Irma Rea de Taboada, Hugo Rea y Ester Rea, nietos y bisnietos, invitan a compartir la Eucaristía hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, La Banda, para rezar por su eterno descanso.

BURGOS, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/16|. Querido padre no hay consuelo por tu partida. Pero sabemos que ya sos un ángel que alumbra nuestros caminos. Al cumplirse 1 año de su fallecimiento. Su esposa Noemi Navarrete, hijos, hijos politicos, nietos y bisnietos, invitan a la misa a realizarse en la parroquia Santiago Apóstol hoy a las 20 hs, para rogar por su eterno descanso.

BURGOS, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/16|. El dolor de haberte perdido hace un año no nos hará olvidar jamás la felicidad que tuvimos al tenerte en nuestras vidas. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan al responso hoy a las 9 en el cementerio Jardin del Sol para rogar por su eterno descanso.

CORONEL, SEGUNDO PASCUAL (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Su hermana María Torrez, sus sobrinos María, Luis, Silvio, Jorge, Walter, Mario, Miguel, Nancy, Florencia y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Manogasta (Dpto. Silípica). Cobertura NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL 4219787.

NÚÑEZ, GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Sus hermanos: Carlos, Pilo, Olga, Norma, Pancha, Georgina, Hnos. políticos, Elena, Mary, Piriqui, Juan, sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Forres. Casa de duelo Chaguar Punco - Dpto. Robles- SEPELIO SANTIAGO.