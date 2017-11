Cuáles son los precios que pagarán los santiagueños para veranear en las próximas vacaciones 2018

26/11/2017 - A poco má s de un mes del inicio de las vacaciones 2018, los santiagueños ya comenzaron a consultar y en muchos casos a reservar los paquetes turísticos hacia los destinos que eligieron para veranear durante enero y febrero, según confirmaron desde diferentes agencias de turismo. H asta ahora, los destinos más elegidos según coinciden los operadores turísticos tienen como denominador común el mar. Tanto el que baña las playas argentinas como también las de Brasil, en especial las del sur, aunque también hay demanda para las del norte de ese país. Ot r o d e s t i n o q u e cuenta también con una gran cantidad de consultas es Villa Carlos Paz, en las sierras cordobesas aunque en este caso, los operadores turísticos indicaron que se trata de familias con hijos pequeños que prefieren las serranías por la menor cantidad de horas de viaje que implica llegar a ese destino. “Hay consultas para todos los destinos: Brasil, Mar del Plata y Carlos Paz, aunque los más fuertes van a ser los dos primeros. Ya tenemos varias reservas y la particularidad que este año ya tenemos más contratos cerrados que en el anterior cuando aún no arrancó con fuerza la temporada”, indicó Soledad, operadora de Ritmo Turismo. Esta es una de las diferencias con el verano pasado. Pero, hay otras. “Este año la gente ha empezado a consultar con más anticipación y desde hace al menos un mes que nos vienen consultando. Y ahora están confirmando, algo que no pasaba el año pasado”. La Feliz Según indicó, los paquetes turísticos más elegidos hasta ahora son para el caso de Mar del Plata, “tenemos uno que incluye 7 noches y lo tenemos en $9.450 con media pensión, micro ida y vuelta y alojamiento”, señaló. En el caso de Camboriú, el paquete que ya cerraron muchos santiagueños es el que incluye también una visita a Cataratas del Iguazú “por 11 días y 8 noches en esa ciudad de Brasil. Los precios se ubican para enero en $16.990 por persona y $14.990 en febrero”, indicó. Para Carlos Paz “hay mucha consulta para un paquete que tenemos de 7 noches de alojamiento con transporte, media pensión y una excursión incluida con una tarifa de $7.600 por persona y para enero”. En el caso de Mar del Plata, la empresa prevé 7 salidas entre enero y febrero. En tanto, para Camboriú, prevén completar 5 salidas, una más que el año pasado. Para ese destino, estiman que transportarán unas 300 personas. A su vez, hacia Carlos Paz, están previstas 8 salidas aunque estiman que podrían sumarse algunas más con el correr de las semanas. A su turno, desde la empresa de turismo de Oscar Véliz, Patricia, una de las operadoras indicó que “nosotros estamos vendiendo muy bien todo lo que es Camboriú, en Brasil. Tenemos previstas salidas todos los sábados de enero y los dos primeros de febrero, en total vamos a hacer unas 6 salidas”, reseñó. Eso significa que transportarán a unas 360 personas. Ag r e g a ron que “ l a gente está eligiendo mucho ese paquete turístico a Brasil que cuesta unos $16.900 pero también hay otro destino nuevo en el país que es San Martín de los Andes, a $11.800 aunque también hay demanda para Carlos Paz, Mendoza y Mar del Plata”. Rumbo a la Costa A su turno, Aldana de Mykonos Turismo, señaló que “nosotros tenemos como destinos más demandados Mar del Plata y Camboriú, es lo que más estamos vendiendo”. Destacó que “Camboriú es lo que la mayoría está eligiendo, es un paquete de $17.700 por persona con 8 noches de alojamiento y tenemos gente que ya ha pagado el paquete”, apuntó. Ha c i a e s t e d e s t i - no, prevén 7 salidas entre enero y febrero, lo que implica alrededor de unas 420 personas. A su vez, hacia la costa argentina, los paquetes son más económicos. “Lo que se está eligiendo son 7 noches en Mar del Plata por $10.900”, indicó. Agregó que “hay quienes vienen y realizan varias consultas y se fijan mucho en los precios, algunos vienen bastante decididos y no cambian Mar del Plata por nada mientras que otros y cada vez son más, eligen las playas de Brasil”. Por su parte, Enrique, operador de la agencia Platino Turismo, señaló que “los destinos más elegidos que está pidiendo la gente son los de las costas de Brasil. Nosotros tenemos todo el sur y el nordeste, playas del sur como Canasvieiras o Florianópolis, Bomas, Bombinhas o Camboriú, pero también Río de Janeiro, Buzios y todo el nordeste de Brasil”, apunto. Puntualizó que para este verano, “la gente se vuelca mucho por el sur de Brasil: Camboriú y Florianópolis, pero están también aquellos que piden el nordeste porque no llegan al Caribe y tiene allí todas las opciones de unas muy buenas playas”. Al norte de Brasil Los paquetes aéreos que ofrece la agencia para los destinos cariocas se ubican desde los U$S1.400 por 7 noches al destino Florianópolis y “luego lo que es el nordeste de Brasil está en los U$S1700 que puede variar de acuerdo con la categoría de hotel y los servicios y si es con desayuno o todo incluido”, señaló. Por otra parte, los paquetes por vía terrestre en micro, que se encuentran también entre los más elegidos por los santiagueños contemplan 10 días y 7 noches en Camboriú con media pensión por $18.000. “Este es un paquete que se está pidiendo bastante”, apuntó Enrique. En e l caso de e s t a agencia prevén 2 salidas semanales, los miércoles y domingos. De esta forma, harán 8 salidas en enero y otra cantidad similar en febrero. Así, estarían transportando unas 450 a 480 personas en la temporada. “Las consultas están, también hay ventas pero lo único que estimamos es que los primeros días de diciembre cuando más gente tenga definidos los períodos de vacaciones van a empezar a cerrar las operaciones”, señaló.