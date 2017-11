Termense denunció que fue salvajemente agredido por al menos seis tucumanos

28/11/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (c) Lo que había planificado para el sábado a la noche una familia termense terminó de la peor manera, cuando el jefe del hogar fue agredido por al menos 6 personas, cuando caminaba por la vereda de una pizzería.

Adrián Sánchez es un trabajador independiente de la ‘Ciudad Spa’, quien decidió salir a pasear con su familia: su esposa y cuatro hijos menores y su cuñado con su esposa y su hijo. La noche estaba tranquila hasta que cerca de las 23.30, comenzó ‘lo peor’.

En diálogo con EL LIBERAL, el hombre manifestó: "Empujaba el cochecito de mi hijo de un año y cuando pasábamos por la vereda de una pizzería las sillas y mesas impedían el paso normal, de repente en una mesa donde había un grupo de personas comenzaron a increparnos".

Según expresó la víctima "con un objeto la agreden a mi hija y mi esposa, entonces me ofusqué y me trencé a pelear con 6 personas, que según pude averiguar serían tucumanos, quienes estaban de paseo ya que habían participado de un torneo de rugby el sábado".

Más tarde continuó diciendo: "Estas personas le pegaron a mi hija, le patearon el cochecito. La pelea se tornó intensa y estuve luchando casi 2 cuadras. Todo terminó frente a la iglesia. Me llevé la peor parte. Me dejé llevar por mi impulso si medir las consecuencias de la situación, si no fuera por personas de la ciudad me hubieran matado, porque estaba caído en el piso".

Llegó la policía

Más adelante, el vecino expresó: "Cuando llegó la policía no hizo nada, dejaron que se vayan ellos, me increparon, el oficial que estaba a cargo me amenazó y dos subalternos me estaban apuntando con armas largas y en ningún momento llamaron una ambulancia".

Según sostuvo el entrevistado: "Solo le reclamé a una camarera que las sillas y mesas impedían el paso y esta gente se volvió contra nosotros, pero con ellos no era el problema. A causa de los golpes sufrí la quebradura de las falanges del índice y el mayor de la mano derecha, un hematoma que me hicieron con un pedazo de baldosa, tengo una herida que me hicieron puntos arriba de la ceja izquierda, politraumatismo y excoriaciones múltiples".

Adrián se mostró preocupado y reveló: "Recién pude hacer la denuncia a las 2 de la mañana, el jefe de la Seccional 50, el comisario Barrera se portó muy bien e instrumentó los medios para que pueda radicar la denuncia, tuve una entrevista con el fiscal, el Dr. Zanni y me dio la tranquilidad que actuará en consecuencia. Yo denuncié a los efectivos policiales que participaron durante la pelea porque siento que no tuve la protección junto a mi familia".