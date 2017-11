Asfixió a su beba porque "no podía darle de comer"

Hoy 15:03 -

La escena y el contexto en el que sucedió el hecho son de terror. Según se supo, una mujer de 26 años asfixió a su hija de 2, porque “no podía darle de comer”.

Todo ocurrió en Florencio Varela. El día del horror, la mujer estaba encerrada en una habitación con la pequeña. Cuando salió, lo hizo corriendo con la nena envuelta en una frazada y su hermana, que había advertido la situación, pisándole los talones. “Agárrenla, porque mató o quiere matar a la hija”, gritaba desesperada la mujer.

Ya era tarde. La alcanzó primero un vecino, que escuchó su pedido de auxilio. Cuando la frazada cayó al piso los labios y la cara azulada de la beba anunciaron lo peor. Minutos después llegó la policía y también la confesión. "La maté, ya está, me aseguré. No podía darle de comer, ahora ya no va a sufrir más. Ya no podía soportar más esta situación, estoy muy cansada”, admitió.

Los detalles del crimen no hicieron más que sumarle horror a la historia. La mujer, de 26 años, asfixió a su hija de frente con una almohada y además “le colocó medias en las manos para que no la rasguñara” mientras le impedía respirar.

Todos los intentos que hicieron por reanimarla fueron en vano. Cuando ingresó de urgencia a una sala de salud, ya estaba muerta. Su mamá fue trasladada a la Comisaría de la Mujer de Quilmes imputada por “Homicidio Agravado por el vínculo”.