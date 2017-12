Acusan a "Chueco" de empastillar a una menor para ultrajarla en las noches

Fotos ACUSACIÓN. Valev de Jensen (Ministerio Pupilar), Sebastián Robles e Ivón Ganin, en la audiencia en que se le dictó la preventiva al denunciado.

Un vecino de Ojo de Agua camina por una cornisa judicial, ya que una joven le enrostró vejaciones sexuales y la Justicia le dictó su prisión preventiva.

Apodado "Chueco", es hijo de una anciana, a cuyo cuidado quedó la jovencita. Todo se precipitó el 29 de octubre con una denuncia. "Hace unos días que el ‘Chueco’ me manosea en mis partes íntimas cuando me quedo a dormir en su casa", habría manifestado la menor, sollozante, a su madre.

El ampliarse la denuncia, testimonial mediante, la joven reveló que el "Chueco" también la accedió carnalmente.

Versión de la menor

"La primera vez fue de noche. Me dio unas pastillas y me dormí. Desperté, tenía la ropa arrugada y no recuerdo qué pasó", explicó la adolescente.

El escándalo fue de menor a mayor, ya que la víctima afirmó que aún en su período menstrual, el "Chueco" la vejaba y le advertía: "Vos sos mía".

Siempre en función a la denuncia, cuado la víctima se negaba, "el Chueco me agarraba a cachetadas y decía que iba a hacer que a mi mami la metan presa por no cuidar a sus hijos", ahondó.

Peligros

Cada capítulo de la historia fue fundamentado por la Fiscalía en audiencia, en cuyo transcurso la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen, dictó su prisión preventiva, por "abuso con acceso".

Para la Fiscalía, habría riesgos procesales de que libre, el "Chueco" incidirá y entorpecerá el proceso.

Por ende, ahora todos los esfuerzos de volcarán a la clausura de la investigación, en 2018, y en la concreción del juicio oral.

Para la defensa, el "Chueco" y la adolescente tenían una relación abundante en grises, aún en minoría de edad.