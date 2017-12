Causa Ciccone: Insfrán presentó un escrito y no respondió preguntas

Fotos CAUSA. Insfrán se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, presentó un escrito y se negó a responder preguntas en el marco de su indagatoria en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la renegociación de la deuda pública de su provincia con el Estado Nacional entre 2009 y 2010.

Fuentes judiciales informaron que el gobernador de Formosa estuvo 15 minutos ante el juez Lijo y el fiscal federal Jorge Di Lello, no respondió preguntas, presentó un escrito y sostuvo que "siempre" estará a derecho y que asistirá al Juzgado cada vez que se lo convoque.

Insfrán está siendo investigado por presuntas irregularidades en la renegociación de la deuda pública de Formosa, de la que participó la firma The Old Fund, representada por Alejandro Vandenbroele, quien para la Justicia era el testaferro del ex vicepresidente y ex ministro de Economía Amado Boudou.

The Old Fund es la empresa sin antecedentes que tras participar de la renegociación de la deuda de Formosa compró la imprenta con capacidad para imprimir billetes Ciccone Calcográfica, una operación cuestionada que está siendo ventilada en un juicio oral y público.

Para la Justicia, The Old Fund logró un contrato con el gobierno de Formosa a través del cual cobró comisiones y simuló un asesoramiento para la reestructuración de la deuda pública de Formosa, que ya había sido negociada con anterioridad. La renegociación de la deuda de Formosa había sido realizada en 2009 y el convenio fue firmado entre el ministro de Economía de la Nación anterior a Boudou, Carlos Fernández, e Insfrán, pero a ese acuerdo, luego del cambio de ministro, se le hicieron adendas.