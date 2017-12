El pequeño demostró avances que hacen creer en los "milagros"

03/12/2017 -

Después de que María del Carmen Marconi y Gabriel Miguel recibieran la confirmación del diagnóstico de Síndrome de West en Córdoba para su hijo Nicolás, se abrió delante de ellos el mundo de las terapias de estimulación y los controles periódicos.

"Viajábamos cada dos meses y después cada seis. Por suerte encontramos en su primera estimuladora a una terapeuta que nos orientó mucho. Nico hace terapia ocupacional, fonoaudiología, natación, y la más importante, la terapia de rehabilitación neurokinésica", explica María.

A raíz de su evolución, y de los electroencefalogramas que "han salido normales", desde los dos años y medio, Nico ya no toma ninguna medicación. Hoy tiene 5. Está integrado en el Jardín de Infantes provincial "Retoño", terminó su primera salita junto a la señorita Karina Torres y su maestra integradora Jessi Rondano, y se comunica a través del habla, algo que los médicos no estaban seguros de que pudiera hacer, porque en la mayoría de los casos, las convulsiones que provoca el Síndrome de West hacen estragos en sus cerebros y afectan la capacidad del habla.

"Nico no volvió a tener convulsiones, habla y la distonía en su cuerpito (no maneja su tronco y su cabeza con facilidad), son secuelas de eso. Los médicos hablan de milagro", señala María y aclara: "Hoy no sabemos si va a caminar. Primero me decían que iba a necesitar sólo una silla de traslado, y después nos dimos cuenta de que era necesaria una silla postural. Él es muy consciente de su situación. Sabe que lo tienen que operar de la cadera, y que aún así no es seguro de que camine, pero lo intenta. Ahí está nuestro acompañamiento, y si no lo logra vamos a ver una hermosa silla para que la pueda manejar él. Entonces es entusiasmarlo en eso. Vamos a seguir tratando de crearle su ambiente, su entorno, e ir preparándolo a él para que se acomode también".