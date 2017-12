Wanda Nara le regalará un perro a Icardi si gana el Mundial

Hoy 11:04 -

En diálogo con Corriere dello Sport, Wanda Nara dijo que su marido tendrá un regalo muy especial si llegara a ganar el Mundial de Rusia, cuando a la rubia le preguntaron qué le regalaría a Mauro en el caso de que vaya al Mundial y, después, dé la vuelta olímpica. ¿Un auto? ¿Una joya? ¿Una noche ardiente? No, no y no. Lejos de regalos exóticos o fantasías, Wanda fue mucho más terrenal. "Un perro", dijo.

Mauro Icardi todavía no tiene asegurado su lugar en la lista de jugadores que Jorge Sampaoli llevará al Mundial 2018. Pero no hay dudas de que es uno de los delanteros que pelea por estar. Su deseo, claro, también es el de su familia. Y ahí entra Wanda Nara, su mujer y representante, quien se ilusiona con poder acompañarlo a Rusia.