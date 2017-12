FÚNEBRES | 5 de Diciembre de 2017

Hoy 23:38 - FALLECIMIENTOS





- Luciano Benjamín Chazarreta Roldán (La Banda)

- Guillermina Rosinda Silva (Fernández)

- Hugo Orlando Figueroa (Dpto. Figueroa)

- Anabel Marcelina Luna (La Banda)

- Francisco Arcenio Barraza

- Roberto Hoyos (La Banda)

- Carlos Roberto Beggere

- Genoveva Argentina Peralta (Pozo Hondo)

- Fulgencio Antonio Díaz

- Héctor Alberto Reinoso (Vilmer)

- Patricia Noemí Juárez

- Santiago Agustín Ovejero

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos acompañan a toda su flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Miguel Eljall y flia participa con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Villa La Punta. Choya.

ALEGRE, JULIO NELLIP (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Su esposa Edith Vega, sus hijos Julio Fernando, Gustavo Alejandro y Diego Sebastian Alegre Vega, sus nietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

ALEGRE, JULIO NELLIP (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Su hermana política Elvecia de Alegre y flia., Mario, Carlos, Ester, Liliana y Ramon Alegre, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, JULIO NELLIP (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrina Dra. Marcia Rojas, su esposo Juan Ramon Jimenez Ilamendi, sus hijos Rocio, Gerónimo y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, JULIO NELLIP (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su sobrina Claudia Rojas, sus hijas Aylen y Beatriz Sayago participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, JULIO NELLIP (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su primo Luis A. Rojas y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

ALEGRE, JULIO NELLIP (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Dr. Raúl Castillo y familia participan con profundo dolor su deceso y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, JULIO NELLIP (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Carlos Palazzi, Perla Hid, sus hijos Pili y Carolina Tejera; Daniel y Roxana Ayunta; y María José y Rubén Seiler participan con inmenso dolor su fallecimiento. Elevan oraciones y ruegan por su eterno descanso. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. Cement. La Piedad.

ALEGRE, JULIO NELLIP (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. CPN Ricardo Chaud y Maria Caumo de Chaud., CPN Vicente Pullarello y Dra. Adriana Pirro, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido Amigo Julio y elevan oraciones por la paz de su alma.

ALEGRE, JULIO NELLIP (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Su vecina Norma Rafael de Anauate, sus hijos Patry, Tanny, Normy, Maria y Nadia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, JULIO NELLIP (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Ramón Cabrera y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARÉVALO, RICARDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. El Grupo ALCO San Francisco participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su compañera Graciela y familia en estos momentos de pesar. Ruega oraciones en su memoria.

ARÉVALO, RICARDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Los representantes legal. Lic. Silvia Carreras, Apoderados legales Lic. Claudia Cancino, Pbro, Sergio Gustavo Quinzio; el personal (SAED (sede Administrativa de escuela Diocesanas) y las comunidades educativas del Obispado de Sgo. del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Prof. Graciela Sayago, rectora del instituto Pío XII y del padre de las prof. Erika y Priscila Arévalo. Ruegan oraciones en su memoria.

ARÉVALO, RICARDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. El Personal, Docente, no docentes y directivos del Nivel Primario del colegio Ntra. del Rosario de Fatima participan y acompañan en este doloroso momento a su compañera Erika Arevalo por el fallecimiento de su Sr. padre. Ruegan oraciones en su memoria.

ARÉVALO, RICARDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. El Instituto Pio XII, cuerpo docente, personal administrativo, personal de maestranza y alumnos participan con dolor el fallecimeinto del esposo de la Sra, rectora Graciela Sayago y acompañan a su familia en este doloroso momento elevando al cielo una oración por su alma.

ARÉVALO, RICARDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. " Dale Señor el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". La Comunidad eductiva del Inst. Santo Tomás de Aquino participa el fallecimiento del padre de la prof. del establecimiento Erika Arévalo y acompaña a su familia en tan doloroso momento, Ruega oraciones en su memoria,

BARRAZA, FRANCISCO ARCENIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Lo despedimos con profundo dolor. Su hijo Norberto y su nieto Jorge . Sus restos fueron inhumados en el cemet. de Los Quirogas. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BEGGERE, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Su esposa Cristina, sus hijos Verónica, Carlitos, Mariana y Belén; sus hijos políticos Carlos, Nito, Andrea y Pablo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. Elevan oraciones por su eterno descanso.

BEGGERE, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Su esposa Cristina Leturia, sus hijos Maria Verónica, Carlos, German, Mariana y Maria Belen, hijos Pol y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio Parque de La Paz. C de duelo P L Gallo 340 SV EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BEGGERE, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Sus hermanos Martha y Jorge Teves, sus sobrinos Cecilia, Eugenia, Eliana y Laura participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria

BEGGERE, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Sus hermanos Alejandra y José Yagüe, sus sobrinos Silvina, Daniela, José y Magdalena Roger participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Altísimo oraciones a su querida memoria.

BEGGERE, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Sus hermanos Martha y Jorge Teves, Marisa y Benjamín Flores Turk, Alejandra y José Yagüe y tus sobrinos, participan con mucho pesar su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

BEGGERE, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Sus hermanos Marisa y Benjamín Flores Turk, sus sobrinos María Guadalupe, María Elisa, Benjamín y María Victoria Flores Turk y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BEGGERE, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Sus nietos Carla, Bruno, Franco, Fiorella, Sofía, Paula, Irene, Mauricio, Martina, Nicolás, Victoria y Tahiel participan con dolor el fallecimiento de su abuelo. Elevan oraciones en su memoria.

BEGGERE, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Dady Font, sus hijos Juan Pablo, Jame y Carlitos acompañan en este dolorosa perdida a su hija Mariana y Elevan oraciones en su memoria.

BEGGERE, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Betty Teves, Claudia Gómez y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BEGGERE, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Luis Gutiérrez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. La F.A.E.P. despide con profundo dolor a la amiga, colega y gran colaboradora. Que en paz descanse.

DÍAZ, FULGENCIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Sus hijas Marcela, Claudia, Paola, h/pol, Gustavo, Luis, nietos, Juan, Nahiara, Agostina, Nereha, Lazaro, Luisina, Jazmín participan su fallec. Sus restos serán inhumados a las 15 hs en el cemet. Jardín del Sol. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V) Nº 1, Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ, FULGENCIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Sus primos Carlos Enrique Cheein e Irene Coroleu, sus hijos Diego y Silvina, Mónica y Sebastián; Virginia y Emilio con sus respectivas familias participan el fallecimiento del apreciado "Negro" y ruegan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. El Directorio del Banco Santiago del Estero S.A., participa con dolor el fallecimiento del padre del Sr. Favarolo, Diego Rubén.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. El Personal del Banco Santiago del Estero S.A., participa con profundo sentir el fallecimiento del padre de su compañero de tareas Sr. Diego Favarolo.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Juan Delicio Camuz y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Daniel Manzur y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Acompaño en el dolor a Diego: Facundo y Luciana, Alejandro Manzur y familia. Participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Lidia Correa de Vázquez, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Chichí Vazquez, su hija Maria Cecilia Gay y Alejandro Tain, participan con profunbdo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Bianca Vinocur, acompaña a sus hijos Diego, Facundo y Luciana, amiga y compañera en este doloroso momento del fallecimiento del compañero Ruben, lo voy a extrañar.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Los amigos y compañeros de Claudia Buffa del CE.M.A.RC la acompañan en este momento de dolor por la pérdida de su compañero y ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Benjamín Álvarez Valdés y Teresita Eberlé de Álvarez Valdés participa el fallecimiento y acompañan a su amiga Claudia en este triste momento.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Jorge Ferrari, Verónica López y sus hijos participan con profundo pesar en el fallecimiento del papá de su amigo Diego, y acompañan a toda la familia en estos momentos de tristeza y dolor. Rogamos oraciones por su eterno descanso en paz.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Miembros del Directorio de Mercurio SA. Participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Sr. Facundo Nicolás Favarolo Martínez y acompaña a la familia en tan difícil momento.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Personal de Mercurio SA participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañero de trabajo, Sr. Facundo Nicolás Favarolo Martínez y eleva oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. El Dpto. de RR.HH. de Tarjeta Sol participa con dolor el fallecimiento del padre del su compañero de trabajo Sr. Facundo Favarolo Martínez. Elevan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. "No hay nada más duro y difícil de soportar que la pérdida de un ser querido. Ante situaciones como estas solo nos queda resignarnos y aceptar que ha sido la voluntad de Dios. Nuestro más sentido pésame. María Marta Galván y Mariela Fringes.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. El Sector de Tesorería y Cajas de Tarjeta Sol participa con dolor el fallecimiento del padre del su compañero de trabajo Sr. Facundo Favarolo Martínez. Elevan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Compañeros de su hijo Facundo, de Sistemas y Redes de Tarjeta Sol participan con dolor su fallecimiento. Acompañando a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Los compañeros de trabajo de Facundo y Analía: Marcelo, Paola, Silvia, Anahí, Julio, Antonio, Miguel, Federico y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Los compañeros de trabajo "Atención al Cliente de Tarjeta Sol" participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Facundo en estos momentos de pesar. Que brille para él la luz que no tiene fin.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Compañeros de trabajo de su hijo Facundo: Adrian, Carina, Omar y Graciela acompañan en este duro momento y ruegan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Ernesto Mendez, Mercedes, Alvaro Mendez y María Angelica Campos participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Diego, Facundo y Luciana en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Raúl J. C. Abate participa el fallecimiento de su amigo y compañero de promoción. Ruega oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. La Promoción 1973 del Colegio San José participa con dolor el fallecimiento de su compañero y amigo Rubén. Se suma en oraciones a su familia para rogar por el eterno descanso de su alma y brille para el la luz que no tiene fin.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Carlos Ricardo Tragant, Facundo Tragant Pinto y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo Rubén y acompañan a sus hijos Diego, Facundo y Luciana en este difícil momento, elevando oraciones en su querida memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado, en paz y te colme de bendiciones. Gladys de Ayuch, Olga, Jorge Luis Miguel y familia y Héctor Pulvet y familia acompañan en este momento de dolor a su novia Dra. Claudia Buffa. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Querida cuñada te extraño. Siempre estarás presente con tu alegría. Tu cuñada Norma de Yocca.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Miguel Yocca, su Sra. María Silvia e hijos: Juance, Josefina y Guillermina participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Miryam. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Teresita Eberlé participa el fallecimiento y acompaña a Leissy en este triste momento.

JUÁREZ, PATRICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Su hijo y familia participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Piedad a las 11 hs . Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V) Nº 2. Serv. Caruso Cia Argentina de Seguros S.A . ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Celsa Soriano de Diaz y sus hijos Diego y Gaby; Martín y su nieto Sebastián participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Daniel en estos momentos de dolor, rogando por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

MIRANDA, ESTER NIGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. "¡Descansa en paz!". Su hermana Selva, su hermano político, sus sobrinas Liza, Claudia, Silvia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA, ESTER NIGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. El Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 226 Jorge W. Abalos, participan con dolor el fallecimiento de la tía de la colega Rosa Martinez. Ruegan oraciones en su memoria.

OVEJERO, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|, Siempre en nuestros corazones. Sus padres, hermanos, tíos, primos y amigos. Hoy lloran tu partida. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cemet. El Deán. Casa de duelo Bº Siglo XXI. EMPRESA SANTIAGO.

PAZ, ZULEMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Sus hermanos Ada Carolina, Yolanda, Roberto, Marcelo, sobrinos y demas familiares. El cortejo partira de La Plata 162 (s.v.) y que sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Clodomira. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 – TEL. 4219787.

SOGGA, PEDRO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Miembros de la Asociación Civil de la Escuela "Sagrado Corazón participan con mucha tristeza el fallecimiento de Pedrito. Pasaste por nuestras vidas con mucha alegría, lugar donde creciste y amaste dejando tu luz en nuestros corazones. Acompañamos a tu familia en este difícil momento, rogando oraciones en su memoria. Pedrito, nunca te olvidaremos, descansa en paz.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Walter Pedro Cura y María José Rizo Patrón, sus hijas Agustina, Mariana, y Josefina Cura Edippo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. José Luis, María Silvia, Eduardo y Gustavo Galcontas participan el fallecimiento del esposo de Claudia.





CHAIK, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Querido Eduardo: te dormiste en el regazo de la Virgen María por la Divina Trinidad, te llevó a su Reino para vivir la vida eterna prometida a los hermanos como vos, que mereces gozar de los verdes prados, pero en nosotros reviviremos en recordarte siempre y en nuestros corazones florecerá el amor, la amistad, la compañía que nos entregaste. No perdiste a nadie, el que murió simplemente te adelantaste, porque para allá vamos todos. Hoy hace ya cuatro meses que partiste al Reino de Dios. Tomaste tu vuelo sin retorno, dejándonos un inmenso dolor en la familia. Es difícil estar sin recordarte, pues sentimos tu presencia en todo momento, seguirás siempre vivo en nuestros corazones. Sus sobrinos Zulema, Lita, Gustavo y José Luis Taboada invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse cuatro meses de su partida a la Casa del Padre.

DÍAZ, ROGELIO MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Victor Osvaldo Acuña, Francisco Juarez de Acuña, María Cristina Acuña y flia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia de San José de Belgrano para rogar por el descanso de su alma.





FERNÁNDEZ, IMELDA - FALÓN, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Fallecieron el 5/12/15|. En el mes del adviento ruego a Nuestro Señor que estén juntos, como reales lo quisieron. Siempre nuestros recuerdos. Rogamos oraciones. Flia. Cortese.

RODRÍGUEZ, LUCAS SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/15|. En tus alas, el tiempo se convirtió en pasajero de mi corazón. Vive el silencio, camino que llevó tus sueños. Habitan estaciones coloridas y grises. Los vuelos son inalcanzables. Se plasma tu sonrisa y la mirada que cada día acompaña. El viento sopla sin parar, porque estás donde se vive eternamente. Son alas las que te llevaron y con sus plumas escribieron palabras. ¡Recuérdame con una sonrisa porque mis travesuras fueron muchas! En tus alas te llevaste un poco de mi alma. ¡Te amaré más allá del sol! Vida mía. Tu familia que siempre te recuerda.





CHAZZARRETA ROLDÁN, LUCIANO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Sus Padres, Narela y Maxi, sus abuelos, tíos, Primos y demás Familiares, sus Restos Fueron Inhumados Ayer en el Cementerio EL DESCANSO. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

HOYOS, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Sus hijas Silvina, María, Alejandra, Caroliona y Ana, sus nietos y bisnietos. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Misericordia. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LUNA, ANABEL MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Sus hijos Rubén, Anabel, Ezequiel, Matías, Rita, nietos Lucas, Lisandro, Briana, Tiago, Dilan, Alejandro Díaz y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Avda. S. Peña 371, La Banda, (SV Nº 2). EMPRESA SANTIAGO.

LUNA, LILIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. "Señor recíbela en tus brazos y que brille para ella la luz que no tiene fin". Personal Directivo, Docentes y Maestranza de la Escuela Fco. de Aguirre Nº 226, participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañera de trabajo y elevan oraciones en su memoria.

LUNA, LILIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Gracias por acompañarme y aconsejarme en los momentos más difíciles. Descansa en paz!. Tu amiga Liza Martínez participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ROLDÁN, JOSÉ INDALICIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. El Personal directivo, docente y personal de maestranza de la Escuela Nº 226 Jorge W. Abalos, participan con dolor el fallecimiento dl hermano de la colega Sonia Roldan. Ruegan oraciones en su memoria.





NICOLETTA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Mi querido Miguel, hoy hace un mes que no estás a nuestro lado, es tan difícil seguir en esta casa sin tu presencia pero a mi tu esposa me produce mucha tristeza y dolor, gracias a nuestros hijos, hijos políticos, y nietos que no me abandonan estoy tratando de superar este difícil momento porque la vida continua, y no me imaginaba que sucedería tan pronta tu partida, agradezco a nuestro Señor el haberte elegido te fueras sin sufrimiento, se que desde el cielo nos estas protegiendo para poder salir a adelante y pasar estas fiestas en familia, bueno mi querido Miguel quiero decirte muchas cosas pero las lagrimas no me dejan escribir, así que te digo hasta cuando Dios quiera que nos volvamos a encontrar en el mas allá. Para recordarte en este día tan especial tu esposa Lucia G. Brevetta , hijos Karina y -Gustavo Antonio Nicoletta, hijos políticos, Mario Barvarino y Paola Cáceres, nietos Fernando Barvarino, Leonel y Gaetano Nicoletta, invitan a la santa misa a familiares y amigos que se realizara hoy en la parroquia Santiago Apóstol a las 20.30 hs. Rezaremos por el descanso de su alma.





ALBORNOZ, SEGUNDA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Olga de Zurita, sus hijos Graciela y Luis junto a sus respectivas familias lamentan profundamente su desaparición física y agradecen todas las atenciones recibidas para con la familia. Ruega resignación cristiana a Blanca, Nené y Polito y sus respectivas familias. Su amiga de siempre. Villa La Punta. Choya.

FIGUEROA, HUGO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Su esposa Vilma Serrano, sus hijos Fabián, Franco, Alejandro, Natalia, Leonardo, Guadalupe, Luis, Fabiana y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el Cementerio de Pozo del Castaño- Dpto. Figueroa. SERVICIO COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

MEDINA, MARÍA CRISTINA (Anabel) (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. "Que Dios te tenga en su gloria y a nosotros nos dé el valor de soportar tu ausencia". Sus padres, Ramón y Quica, su hermano Sergio, su hermana política Graciela, sobrinos y primos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

MEDINA, MARÍA CRISTINA (Anabel) (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. La comunidad educativa de la escuela de Comercio Nº 1 Dr. Manuel Belgrano, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del docente de esta casa de estudios, Prof. Sergio Medina. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

MEDINA, MARÍA CRISTINA (Anabel) (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Los amigos y compañeros de su hermano Sergio: Beto, Sandra, Elba, Jota, Fer, Marilú, Fede y Susana, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

PERALTA, GENOVEVA, ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Su esposo Ramón Acosta, hijos Ángel, Karina, Soledad, Silvia, Sandra, h/poli van, Domingo, nietos, bisnietos y demás fliares partic. Su fallec. Sus restos serán inhum en Cemet. local hs 18 casa de duelo Pozo Hondo, Dpto. Giménez. Serv. Hamburgo S.A. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PIVETTA DE LUNA, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 30/11/17|. La Comunidad Educativa de la Esc. "Carmen Catren de Méndez Casariego" participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Sra. Rectora, Prof. Ana María Pivetta de Cardozo. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PIVETTA DE LUNA, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 30/11/17|. La comunidad educativa de la escuela de Comercio Nº 1 Dr. Manuel Belgrano, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la docente de la casa, Prof. Ana María Pivetta de Cardozo. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

PIVETTA DE LUNA, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 30/11/17|. Amiga tu hermana no se ha ido queda más viva y presente que nunca. Solo que se ha despedido de su cuerpo mortal para vivir siempre en tu corazón. Silvia Rojas participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga y directora Ana María Pivetta de Cardozo. Choya.

REINOSO, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Su esposa María Eva González, hijos Héctor, Luis, Hugo, Cristian, h/pol, María Ángela, Sandra, Jessica, nietos, bisnietos partic. Su fallec. Sus restos serán inhumados hoy hs 12.30 en el cemet. de Vilmer. Casa de duelo Vilmer. serv. Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

REINOSO, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Luis Gutiérrez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REINOSO, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Elsa Brizuela y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

REINOSO, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Pablo Gutiérrez y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, DESIDERIA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Después de un vida compartida juntos, hoy nos oca despedirte con la esperanza de volver a encontrarnos. Le pedimos a Dios por tu eterno descanso pues tu alma pura se lo merece. Que brille para ella a luz que no tiene fin; Beba, Nenina, Miguel, Claudia e hijo, participan su fallecimiento.

RUIZ, DESIDERIA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Te marchaste a los brazos del Señor Dios para estar junto a Él y de tu esposo "Toto" y de tu hijo Luis; te vamos a extrañar "Abu", viejita querida. Tus nietos Gonzalo Páez y Milena Carrizo y bisnieto Leonel Páez.

RUIZ, DESIDERIA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Que brille para ella la luz ye n tiene fin" La comunidad educativa de la Escuela

Piloto Nº 1 "Máximio S. Victoria" participa el fallecimiento de la madre del Señor Antonio Páez, personal del establecimiento.

SANTILLÁN LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Comunidad educativa de la escuela Nº 243 Manuel Alberti participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la colega Silvia Sofía Santillán. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

SILVA, GUILLERMINA ROSINDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Su Esposo Hugo, sus Hijos María, Hugo, Andrea, Liliana, Sandra, Walter, Daniel, Luis y Guillermo, h. pol., nietos bisnietos y demás familiares, Sus Restos Fueron Inhumados Ayer en el Cementerio de Fernández. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.