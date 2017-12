El viernes, la definición en la cancha de Sarmiento

06/12/2017 - La cancha de Sarmiento será escenario este viernes 8 de diciembre de la definición de la Liga Municipal Bandeña, con la disputa de las semifinales y finales. El programa es: Cancha 1: 18.30, Palermo vs. Bº Quilmes (03/04); 19.20, Villa Unión vs. Taladrito (03/04); 20, Tramo 16 vs. Bº Quilmes (05/06); 20.50, Palermo vs. Bº Quilmes (07/08) y Villa Unión vs. Taladrito (09/10); 21.30, Bio Torres vs. Tramo 16 (07/08) y Arg. Unidos vs. Bº Quilmes (0910). Cancha 2: 18.30, Chacarita vs. Arg. Unidos (01/02); 19.20, Tabla Redonda vs. Dep. 25 de Mayo (01/02); 20, Bio Torres vs. Central Argentino. (05/06). Luego se jugarán las finales. 