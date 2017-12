Los hermanos Díaz, entre los mejores del país

06/12/2017 - Tenían que dar el salto y cuando todo hacía presumir que sería una temporada difícil, los gemelos Díaz estuvieron a la altura y quedaron muy cerca de ganar en su categoría, en el Campeonato Argentino de BMX que tuvo seis fechas. Santino y Lisandro pasaron de Novicios a Expertos este año. Generalmente los chicos de Novicios a Expertos tienen un pequeño retroceso en cuanto a sus posiciones en las carreras, porque pasan de correr con trabas a correr sin trabas. Lo normal es que ese cambio sea duro para ellos. Pero en este caso, los gemelos llegaron quinto y séptimo, pasando todas las mangas hasta llegar a la final. Tras disputarse la última fecha en Villa Dolores, los hermanitos pasaron por EL LIBERAL con sus trofeos y manifestaron que cierran un año muy importante. En la ocasión, aseguraron que quieren correr por muchos años más. “Fue el primer año en el que me toca correr en expertos. Fue realmente muy duro. Sin dudas más difícil que otros años. Se siente la diferencia de pasar a correr en expertos. El año que viene espero ir por más. Salí quinto en la temporada, pero siento que fue muy bueno porque había en mi categoría un total de 32 chicos, que se cortaron en varias mangas semifinales y finales. Fue muy lindo para mí”, aseguró Santino, quinto de la temporada en Expertos 9 años. “El entrenamiento nos ayuda mucho a mejorar cada vez más. Nos ayuda en la pista, el pique es fundamental, al igual que hacer algo de gimnasia. Eso nos ayuda mucho a los dos. Vamos casi todos los días a entrenar a la pista. Nos encanta”, agregó el niño, oriundo de esta capital. Por su parte, Lisandro, quien fue séptimo en la misma categoría, aseveró: “Es muy complicado comenzar a correr en expertos y meterte en la final. Hay muchos chicos, los mejores del país. Nosotros pasamos a correr este año y ser finalistas nos pone felices. No pudimos ganar, pero estamos muy contentos con los puestos que conseguimos en el Argentino”. La pista más linda Luego, los hermanitos Díaz coincidieron en que el mejor circuito de BMX del país es el de Santiago del Estero y también confesaron quién es su mayor referente. “La pista más linda sin dudas es la de Santiago. Es la más linda y la que mejor nos sienta, porque la conocemos muy bien. Otra pista muy buena es la de Villa Dolores. Nuestro ídolo es el ‘Chino’ Abdala, que es primo nuestro y que es el mejor. Es el único grande que tenemos aquí, corriendo en categorías altas. Es hoy el único Junior”. “Agradecemos mucho a ‘Pucho’ García, que nos entrena y a la Escuela Normal que muchas veces nos dio permiso para ir a correr. A mi tío, que nos arregla las bicicletas. Y queremos agradecerle a la gobernadora Claudia Zamora y al senador Gerardo Zamora por darnos esta pista que tanto disfrutamos. Queremos seguir corriendo siempre, hasta que no demos más. Hicimos ya todos los deportes. Este año estuvimos en todas las fechas del Argentino”, destacaron Santino y Lisandro.