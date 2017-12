Fotos Guillermo le abrió una puerta a Centurión

06/12/2017 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, reconoció que el mediocampista Ricardo Centurión "dejó la puerta abierta" para regresar al club de la Ribera, pese a sus conflictos extrafutbolísticos que catapultaron su salida. "Centurión dejó la puerta abierta. Cada tanto hablo con él porque es consciente de los errores que cometió para generar una pausa en Boca", afirmó el "Mellizo" en declaraciones a TyC Sports. El jugador que surgió en Racing, y que salió campeón con Boca en el último torneo, está actualmente en el Genoa de Italia, luego de que la dirigencia no le renovara el contrato por los hechos extradeportivos que vivió en los últimos meses. En octubre pasado, Angelici dijo que Centurión "es un jugador excelente, pero no pasa por la cabeza de los dirigentes la idea de incorporarlo", aunque ahora el "Mellizo" parece insistir con su presencia. Incluso el DT "xeneize" señaló que es un tema que habla con el presidente Daniel Angelici, al tiempo que dijo desconocer en qué situación está el posible regreso de Carlos Tévez a la entidad. "No tengo ninguna noticia, más allá de lo que dice el periodismo. No hablé con Carlos cuando estuvo acá. Tiene un año más en China y debe definir si sigue o no allá. Es una ilusión volver a tener a Tévez". Consultado una vez por las comparaciones que se hace sobre su equipo y el que alguna vez dirigió Bianchi -y que él integró como jugador-, cuando tuvo ese arranque demoledor en el actual torneo, el "Mellizo" reiteró que lo que hizo el "Virrey" es algo "irrepetible". "El Boca de Bianchi consiguió tres Libertadores y dos Copa del Mundo, pero también el equipo se fue renovando y seguía ganando. En 100 años de Boca eso pasó una vez. Por qué quieren que aparezca otra vez en diez años. El ciclo de Bianchi es irrepetible en un club argentino", sentenció. Sobre el objetivo del 2018, la Copa Libertadores, el "Mellizo" indicó que "decir que vamos a ganarla es mentir, sí que vamos a dar lo mejor. Sabemos la exigencia que tiene Boca, pero no podemos exagerar ni mentir. Tratamos todos los días para poner a Boca un escalón más arriba". Guillermo también tuvo palabras de elogio para el delantero Cristian Pavón, quien a su criterio "tiene un montón de características para explotar y eso lo va a llevar a Europa". "Es rápido, habilidoso, patea bien, es goleador y tiene muchas características de un delantero europeo", explicó el DT, quien en principio no quiso decir el nombre, pero luego reconoció que era el chileno Alexis Sánchez.