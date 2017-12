Coleoni definirá el equipo recién hoy

Fotos EXPECTATIVA. El colombiano Wilson Palacios Hurtado ingresó en el complemento el domingo pasado, pero mañana podría reaparecer en el elenco titular.

06/12/2017 -

Los ecos y resabios de la clasificación obtenida por Central Córdoba el pasado domingo todavía parecen frescos. Pero lo cierto es que este exigente y extenuante Torneo Federal A no da respiro. Y el Ferro ya se prepara intensamente para su compromiso de mañana, desde las 20.30, ante Atlético Paraná, en la capital entrerriana.

El rosarino Nazareno Arasa será el árbitro para el duelo entre el "Decano" y el "Ferro", correspondiente a la decimoséptima y penúltima fecha de la Zona 3 del certamen.

Si bien el conjunto que dirige Gustavo Coleoni no solamente ya se aseguró la clasificación a la siguiente fase, si no que también se garantizó terminar primero o segundo (lo que equivale a disputar cuatro cotejos como local y tres en condición de visitante en la instancia siguiente), en la mente del plantel y cuerpo técnico no pasa la idea de relajarse. Todo lo contrario, con el profesionalismo de siempre, apuesta a más. Y con esa convicción se presentará mañana en Paraná.

Pero el entrenador aún no definió el equipo que pondrá en cancha mañana y lo hará recién hoy, luego de la práctica formal de fútbol que se realizará desde las 9 en el estadio Alfredo Terrera.

En el arco y en la defensa, el "Sapo" no tiene dudas y es por eso que tiene previsto repetir al menos esos cinco nombres mañana. Es decir que César Taborda, Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Oscar Sainz y Marcos Sánchez tienen asegurado su lugar.

También el entrenador tiene previsto incluir a Cristian Vega como uno de los volantes centrales. Y aunque aún no lo decidió, es probable que el que le deje su lugar sea Emanuel Romero.

Incógnitas

Las incógnitas del entrenador están planteadas del medio hacia adelante. Por ahora, el único confirmado es el "Kily" Vega.

Habrá que estar atentos también a la decisión que tome Coleoni en cuanto a la rotación, que tan buenos resultados le viene dando. En ese sentido, Alfredo Ramírez y Diego Bucci son dos de los que suelen descansar cuando el plantel tiene un viaje entre semana, como será este caso.

De ser así, Romero podría mantener su lugar para conformar el doble cinco con Vega. Y como extremo por izquierda Pablo Ortega podría tener otra vez un lugar, aunque también espera su chance Israel Coll.

Por el otro lado, Leandro Vella asoma como una opción firme a continuar en su puesto.

Mientras que arriba, luego de convertir un gol y jugar un buen partido el domingo pasado, Matías Pato podría conservar su lugar. La duda radicaría en su acompañante ya que Diego Jara sigue aquejado por una contractura y será preservado. Wilson Palacios Hurtado podría llegar a ganarle la pulseada a Emanuel Salvatierra, que fue titular ante Gimnasia, y Matías Zbrun, un tanto relegado en este último tiempo. Pero son todas dudas que recién se despejarán tras la práctica de hoy. Luego del almuerzo, los designados por el DT viajarán a Paraná.