Sorpresivo giro en pelea fatal de dos primos, libera a un ex presidiario

Fotos EXCARCELADO. "Cachorro" fue beneficiado por la autopsia. Estableció que Gramajo murió al caer y golpearse en el piso.

06/12/2017 -

Un ex presidiario recuperó la libertad ayer, al determinarse que el 2 de junio peleó a trompadas con un primo en el Bº Santa Rosa de Lima, quien murió, pero los forenses establecieron que ello fue consecuencia de una caída y un posterior golpe mortal.

Así lo develó la autopsia al cuerpo de Rubén Ariel Gramajo, por cuya tragedia permanecía preso, por ‘homicidio simple’, Miguel Ángel Arévalo, alias "Cachorro".

Aquella jornada, los primos bebieron, a destajo, alcohol de quemar. Ya tarde, empezaron con juego de manos; alguien pegó más fuerte de lo debido y se trenzaron a trompadas.

Con testigos que abundaron en verdades a medias, se supo que "Cachorro" pateó y derribó a Gramajo.

Éste quedó tendido, sin vida, y "Cachorro" fue preso.

La acusación

Imputado por "homicidio simple", la investigación se concentró solo en el ex presidiario, pero hubo dos grupos de testigos antagónicos.

Unos, acusándolo sólo a "Cachorro". Otros, incluyendo en la paliza al novio de una adolescente embarazada, quien tras la tragedia desapareció de la ciudad Capital.

Ahora, el abogado del ex presidiario, Osvaldo Pérez Robertti, requirió el cambio de calificativa, tras interiorizarse de la conclusión de la autopsia. Ésta habría señalado que la muerte de Gramajo fue por una caída, de espaldas, y no por los golpes del ex reo.

Así lo subrayó el letrado, al fundar su planteo, en reemplazo del "homicidio simple".

Después de merituar, y escuchar a la fiscal Celia Mussi, en la víspera el juez de Control y Garantías, Rodolfo Améstegui, accedió al cambio de calificativa en el proceso.

Al suplir el homicidio simple por el preteritencional, el Código Penal lo facultó a dar luz verde a la excarcelación del personaje, a más de seis meses de su detención.