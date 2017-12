Mario Díaz mostró su talento

Fotos A los 42 años, Mario Díaz dijo sentir la misma pasión que hace 23 años cuando comenzó.

07/12/2017 -

El triatleta santiagueño Mario Díaz volvió a poner al deporte de la provincia en la consideración nacional e internacional. El pasado fin de semana cumplió una buena labor en Mar del Plata, en oportunidad de competir en la fecha clasificatoria mundialista del Ironman, en donde terminó 19º en su categoría entre cerca de 1.300 competidores de diferentes partes del mundo.

"La verdad que me dejó contento el haber podido participar y haber tenido un buen rendimiento en una prueba en donde estuvieron los mejores del mundo. Fui el segundo mejor argentino detrás de Galíndez que fue octavo. Hice 10 horas y 4 minutos para recorrer 380 metros de natación en la playa Bristol, 180 kilómetros de ciclismo por la costanera hacia Mar Chiquita y finalmente 42 kilómetros de pedestrismo", contó.

Mario Díaz dijo que a pesar de que no logró por ahora el objetivo de clasificarse al Mundial de Hawai del 2018, el saldo fue muy positivo, y destacó haber corrido con los comprovincianos Darío Mayuncalde (12h.20m.) y Julio Beltrán (13h.44m.)

"Hice una buena carrera. En un mes y días competí en dos medio Ironman, en La Paz y en Las Termas y en el maratón de EL LIBERAL, y gracias al gran trabajo que hicimos con mi equipo de triatletas de Ironsport, nutricionista, kinesiólogo, más la cámara hiperbárica, fue clave para obtener buenos tiempos. Hace 23 años que hago este deporte y me apasiona y me llena de satisfacción ahora que estoy volviendo a darle una participación competitiva y poder hacer estos tiempos a mis 42 años me hace sentir orgulloso de poder representar a Santiago. De a poco les transmito mi experiencia para la nueva generación que viene", anheló.

Mario Díaz dijo que va a seguir entrenando para las series mundialistas de Florianópoli en mayo en EE.UU. y en septiembre en Italia. "Quiero agradecer a mi gente que trabaja en el gimnasio Ironsport, a mi familia y amigos que siempre me apoyan en esto que me apasiona tanto, y de poder dar todo por Santiago".