El delantero Guido Vadalá dijo que está viviendo "un sueño"

07/12/2017 -

El delantero Guido Vadalá, que hizo su primer gol en la Primera de Boca en el triunfo ante a Arsenal, dijo estar viviendo "un sueño" como reemplazante del lesionado Benedetto. "El ‘Pipa’ me habló y me aconsejó antes del partido. Nunca pensé en ser su reemplazante porque es irreemplazable. Gracias a Dios, estoy tranquilo porque me siento respaldado por mis compañeros", dijo. Vadalá, que será titular ante Estudiantes, confesó que espera "poder gritar muchos goles más con este camiseta".