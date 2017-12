Bonafini: "Si llevan a Cristina se arma un quilombo que ni te cuento..."

Fotos Hebe de Bonafini.

Poco después de que se dieran a conocer los procesamientos y los pedidos de detención dictados por el juez Claudio Bonadio, en el marco de la investigación por el presunto encubrimiento del ataque a la AMIA, Hebe de Bonafini salió a expresarse y aseguró que si Cristina es detenida, "el pueblo se va a levantar".

"Si la llevan a Cristina se arma un quilombo que ni te cuento", expresó en declaraciones radiales, sin saber que efectivamente, la mandataria figura en la lista de los pedidos de detenciones.

"Uno sabe que de un burro solo puede esperar patadas, pero me parece que se les va un poco la mano. Ya no hay límite. Si no tenés una culpa, ellos te la inventan. Es un disparate. Todo el mundo dice que es un disparate, no solo los que estamos en desacuerdo con Macri. Es cínico", dijo la titular de Madres de Plaza de Mayo.

Bonafini dijo también que esta tarde va a haber una "marcha de resistencia" en la Plaza para protestar contra los ajustes del gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, hizo un llamado a que "la gente marche", aunque dijo que "nos falta mucha conciencia de lo que hay que hacer".