"Una cosa llevó a la otra", dijo el sujeto acusado de drogarse y violar a la suegra

08/12/2017 -

"Mi suegra esa madrugada puso música y empezó a bailar, a provocarme. Tomamos fernet y nos drogamos. Una cosa llevó a la otra", habría revelado ayer a la Justicia un joven, acusado de ultrajar sexualmente a la madre de su esposa.

Ante el fiscal Sebastián Robles, el individuo habría señalado que es la segunda vez que tiene un encuentro sexual con su suegra.

"La primera vez no llegamos a nada, porque justo llegó su hijo, mi cuñado. Nos frenamos, no porque no lo deseáramos", ahondó.

El acusado fue detenido hace diez días, luego que la mujer de 60 años radicara una denuncia y la fiscal Andrea Juárez dio luz verde a un pedido de detención.

La denunciante afirmó dos veces que el yerno la arrojó a la cama, la manoseó y abusó sexualmente, pese a su no rotundo. Incluso se dijo que el hombre tenía marcas de rasguños.

En el medio, declaró la hija de ésta y esposa del acusado. "Mi madre y mi marido se drogan con cocaína y bicarbonato", habría dicho. "Se drogan hace años", habría reiterado.

Argumento

El acusado no dudó en pasarle toda la responsabilidad del hecho a la denuciante. "Ella me buscó. Ese día, empezó a bailármelo", destacó ayer el preso.

"Creo que quiere separarme de su hija, o quizá que ella salga del medio; no sé", enfatizó. Extraoficialmente se sabe que la semana entrante la defensa pediría la excarcelación.