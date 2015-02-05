CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Diciembre 2017

A LAS 19, ASUNCIÓN DEL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, DR. GERARDO ZAMORA

Hoy 20:52 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

10.15 KALLY’S MASHUP

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

17.00 CINE. DOLITTLE IV

18.30 LOS SIMPSONS

19.30 ASUNCIÓN DEL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA.

22.00 SORTEO DE MONO BINGO

22.10 SORTEO DE TÓMBOLA

22.30 SUSANA GIMÉNEZ

00.30 MTV CANIGGIA LIBRE

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.30 CUALQUIERA PUEDE BAILAR

15.00 MAURO, LA PURA VERDAD

20.00 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

15.00 ALERTA COBRA

16.00 CÁMARA LOCA

17.00 ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 LOCOS POR EL CAMPO

15.00 500 AÑOS DE LA REFORMA EVANGÉLICA

17.00 LOS 7 LOCOS

CANAL 13

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA

CANAL14

11.00 BÁSQUET POR EL 14: INDEPENDIENTE vs. OBERÁ

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN vs. RED STAR (FEM.)

18.30 EN VIAJE

19.00 QUIEN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 GIGANTES DEL SUR

21.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO vs. ATENAS - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO vs. ATENAS

CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV


PELÍCULAS

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV


A DÓNDE IR

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

HOY A PARTIR DE LAS 22, CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL TANGO. MUSICALIZARÁ LA DJ CHIMICHURRI Y ACTUARÁ EL CORO CANTACÓ.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151)

* LUNES 11 A LAS 21, GALA DE FIN DE AÑO, PURA CANDELA. ACADEMIAS INVITADAS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”. CON PABLO CARABAJAL Y SANAVIRONES, MANUEL VILLARREAL, ALE CARABAJAL, KIKE OYOLA, CÓNDOR LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA FOLK.

* EL SÁBADO 30, A PARTIR DE LAS 22, RECITAL DE HORACIO BANEGAS. CON INVITADOS, HORACIO CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A 21 INSCRIBEN EN FORMA GRATUITA PARA EL PRE FESTIVAL BARADERO 2018. POR INFORMES, LLAMAR AL 385 4283047. LA SELECCIÓN PARA EL PRE BARADERO 2018 SE REALIZARÁ EL 17, DESDE LAS 10.

CINES

SUNSTAR

GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

HOY 22:30 (subt) 01:00 (Subt)

EL HIJO DE PIE GRANDE (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

HOY 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE (2D):

TERROR (ATP)

15:30 (Cast) 18:00 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (subt) 00:40 (Subt)

LA BATALLA DE LOS SEXOS (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

15:00 (Subt) 17:40 (Subt)

EL IMPLACABLE (2D)

SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

HOY 20:15 (Subt)

LA POSESIÓN DE VERÓNICA (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY 22:35 (Subt) 00:50 (Subt)

LA ESTRELLA DE BELÉN (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14:15 (Cast) 16:15 (Cast) 18:15 (Cast) 20:15 (Cast)

EN DEFENSA PROPIA (2D):

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HOY 22:15 (Subt) 00:25 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA CASTELLANO 2D 18:20- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

FELIZ DÍA DE TU MUERTE APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA ESTRELLA DE BELÉN ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:10 - 19:00 - 21:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

Venta anticipada

STAR WARS VIII: LOS ÚLTIMOS YEDI

ESTRENO 14-12-2017

CASTELLANO 2D - 16:50 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS LOS DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Diciembre 2017

También te puede interesar