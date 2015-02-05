CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Diciembre 2017
A LAS 19, ASUNCIÓN DEL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, DR. GERARDO ZAMORA
Por El Liberal
Hoy 20:52 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
10.15 KALLY’S MASHUP
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
17.00 CINE. DOLITTLE IV
18.30 LOS SIMPSONS
19.30 ASUNCIÓN DEL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA.
22.00 SORTEO DE MONO BINGO
22.10 SORTEO DE TÓMBOLA
22.30 SUSANA GIMÉNEZ
00.30 MTV CANIGGIA LIBRE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.30 CUALQUIERA PUEDE BAILAR
15.00 MAURO, LA PURA VERDAD
20.00 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
15.00 ALERTA COBRA
16.00 CÁMARA LOCA
17.00 ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 LOCOS POR EL CAMPO
15.00 500 AÑOS DE LA REFORMA EVANGÉLICA
17.00 LOS 7 LOCOS
CANAL 13
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA
CANAL14
11.00 BÁSQUET POR EL 14: INDEPENDIENTE vs. OBERÁ
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN vs. RED STAR (FEM.)
18.30 EN VIAJE
19.00 QUIEN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 GIGANTES DEL SUR
21.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO vs. ATENAS - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO vs. ATENAS
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
A DÓNDE IR
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
HOY A PARTIR DE LAS 22, CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL TANGO. MUSICALIZARÁ LA DJ CHIMICHURRI Y ACTUARÁ EL CORO CANTACÓ.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151)
* LUNES 11 A LAS 21, GALA DE FIN DE AÑO, PURA CANDELA. ACADEMIAS INVITADAS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”. CON PABLO CARABAJAL Y SANAVIRONES, MANUEL VILLARREAL, ALE CARABAJAL, KIKE OYOLA, CÓNDOR LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA FOLK.
* EL SÁBADO 30, A PARTIR DE LAS 22, RECITAL DE HORACIO BANEGAS. CON INVITADOS, HORACIO CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A 21 INSCRIBEN EN FORMA GRATUITA PARA EL PRE FESTIVAL BARADERO 2018. POR INFORMES, LLAMAR AL 385 4283047. LA SELECCIÓN PARA EL PRE BARADERO 2018 SE REALIZARÁ EL 17, DESDE LAS 10.
CINES
SUNSTAR
GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
HOY 22:30 (subt) 01:00 (Subt)
EL HIJO DE PIE GRANDE (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30
LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
HOY 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE (2D):
TERROR (ATP)
15:30 (Cast) 18:00 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (subt) 00:40 (Subt)
LA BATALLA DE LOS SEXOS (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
15:00 (Subt) 17:40 (Subt)
EL IMPLACABLE (2D)
SUSPENSO (+ 16 AÑOS)
HOY 20:15 (Subt)
LA POSESIÓN DE VERÓNICA (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY 22:35 (Subt) 00:50 (Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉN (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14:15 (Cast) 16:15 (Cast) 18:15 (Cast) 20:15 (Cast)
EN DEFENSA PROPIA (2D):
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HOY 22:15 (Subt) 00:25 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA CASTELLANO 2D 18:20- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
FELIZ DÍA DE TU MUERTE APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA ESTRELLA DE BELÉN ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:10 - 19:00 - 21:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
Venta anticipada
STAR WARS VIII: LOS ÚLTIMOS YEDI
ESTRENO 14-12-2017
CASTELLANO 2D - 16:50 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65