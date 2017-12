Las decisiones difíciles las toma con el corazón

10/12/2017 -

"Todavía recuerdo que yo escuchaba que los médicos hablaban de ´aislar´ a Brenda y no sabía a qué se referían. Lo que me estaban diciendo era que había que esperar a que se corte la niña. Nunca lo he aceptado. Nosotros siempre estábamos dándole fuerzas, diciéndole que todo iba a estar bien. Siempre le resalto que está sana, más allá de su condición de vida", dice "Gachi". A los 15 años, Graciela "Gachi" Gerez se enfrentó voluntariamente a un mundo completamente desconocido. Y explica que el momento más difícil que le tocó transitar fue el postoperatorio de la cirugía de escoliosis, hace cuatro años.

"Los médicos ya me habían hablado, me habían contado cómo era. Pero me asusté. Cuando salió del quirófano la he reconocido por las pestañas, por nada más. Me he asustado. Esa ha sido la primera vez que he tenido miedo de que algo malo le pase y que sea por culpa de una decisión mía", explica. "Los médicos siempre dejan en tus manos la decisión de operar o no. Te dicen fíjese usted, es un niño de alto riesgo. Yo soy la que dice sí o no. Por supuesto que lo consulto con José y con el papá biológico de Brenda, pero la última palabra es la mía, porque me dicen que yo la conozco más". ¿Qué haces cuando tienes que tomar una decisión que la pone entre la vida y la muerte? Rezo… y le pido a su madre (la mamá de Brenda falleció) que me ayude. ¿Alguna vez dijiste que no? Sí. Le querían poner el botón gástrico antes de la operación de la escoliosis y he dicho que no. Cuando la hemos llevado a Buenos Aires, adonde la han operado de la columna me he dado cuenta de que había hecho bien, porque el botón iba a quedar en una posición incómoda y la iba a lastimar.

Ahora está esperando salir de un cuadro de tos para poder pasar por esa cirugía, porque la sonda nasogástrica por la que se alimenta ya ha cumplido su ciclo.