"Lo social siempre estuvo en mi mirada, desde el primero hasta el último día de mi gestión"

Fotos SENSACIONES. "Tenía ganas de llorar y también he sonreído", contó la exmandataria sobre el desarrollo del acto.

11/12/2017 -

Al igual que el gobernador Gerardo Zamora, la mandataria saliente y su esposa, Claudia de Zamora, se mostró conmovida por las muestras de afecto que recibió durante la ceremonia.

"Ha sido una noche muy emotiva, han podido apreciar la gran emoción que he sentido al darle el bastón de mando (a Gerardo Zamora), que fue una de las partes más sentidas de esta ceremonia", manifestó la ahora diputada nacional en diálogo con los medios.

Sobre los elogios del gobernador a su gestión, rescatando que dejaba una vara muy alta, Claudia de Zamora manifestó: "Será porque tengo esa mirada sensible de mujer y de madre, de estar siempre al lado de los más vulnerables y de los más humildes, al margen de haber hecho hincapié en otros aspectos como educación y cultura. Pero en lo social siempre estuvo mi mirada desde un principio hasta el último día de mi gestión de gobierno".

Ante la consulta de EL LIBERAL sobre cómo se sentía al haber concluido cuatro años al frente de la provincia, confesó: "Estoy muy tranquila por haber cumplido con la palabra que había prometido cuatro años atrás".

Sobre la cercana y afectuosa relación que mantuvo con la gente más humilde, la ahora diputada nacional manifestó: "Por más que ahora me toque desempeñarme como diputada nacional, no los voy a dejar jamás de acompañar, no quedarán desamparados. Desde el lugar que ahora me toca voy a seguir trabajando por ellos".

Por otra parte, indicó: "Me siento muy contenta de estar rodeada de los afectos de todos los santiagueños que durante estos años me han acompañado en la gestión y lo agradezco siempre, cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo".

Recalcó que "gracias a la gente he podido llevar adelante estos cuatro años de gestión al frente del Gobierno, el más importante de mi vida e inolvidable, por eso es que no puedo dejar de agradecer a todos los santiagueños".

Dijo que "naturalmente soy muy sensible y no puedo no demostrarlo, me considero una persona transparente y sincera, y tenía ganas de llorar y también he sonreído, lo hecho siempre en mi gestión, involucrándome con la gente en lo que necesita, demostrando mi corazón".

Sobre la tarea encarada en el interior provincial como ex mandataria de la provincia, dijo: "He recorrido el interior de mi Santiago, cada lugar, cada paraje donde me he ido a inaugurar obras o a ver qué necesitaba la gente".