Forte: "En el mundo la carne argentina está cara en dólares"

11/12/2017 -

El presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) Ulises Forte, destacó el aumento de la actividad en estos últimos dos años e hizo mención a "la alta carga impositiva" que padece el sector.

"En el mundo la carne argentina está cara en dólares porque tiene altos costos producirla con respecto a países competidores", señaló.

Agregó que "la Argentina tiene una alta carga impositiva, una alta carga financiera, un dólar no competitivo, una alta carga laboral no salarial. El famoso costo argentino hay que bajarlo en forma conjunta", señaló. Puntualizó que "tenemos el gasoil más caro de Latinoamérica, el novillo más caro de la región, pero devaluar no es la solución hay que atacar todo en conjunto porque hay un gran desfasaje.