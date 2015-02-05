CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Diciembre 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
12/12/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 GOLPE AL CORAZÓN
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA
CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 VIDA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL VS.
UNIÓN DE SUNCHALES
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 EL PODIO
20.00 ANIMALANDIA
20.30 PASIÓN POR EL TURF
21.00 RUIDO DE MOTORES
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. ATENAS - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. ATENAS
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA
CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS
MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CONSTRUYENDO
SABORES
19.30 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.45 BENNY EL FEO
08.41 EL AMERICANO
10.25 NOVIA FUGITIVA
12.43 IDÉNTICOS
14.41 EL HERMANO DE SANTA
16.56 NUEVAMENTE AMOR
19.01 STUART LITTLE 2. LA AVENTURA
CONTINÚA
20.22 TIERRA DE OSOS
22.00 ENAMORÁNDOME DE MI EX
TCM
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.50 LA PANTERA ROSA
07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
6)
07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
6)
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 LA PANTERA ROSA
09.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
6)
10.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.44 LA NIÑERA
11.10 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE
CHOCOLATE
13.40 REGRESO A LA LAGUNA AZUL
15.32 LA PEQUEÑA PÍCARA
17.27 TOOTSIE
19.38 QUEDATE A MI LADO
22.00 BELLEZA AMERICANA
TNT
06.00 LA PROFESORA DE INGLÉS
07.35 ADMITIDO
09.26 TROYA
12.28 RATATOUILLE
14.35 PRISIONERA DEL ESPACIO
16.27 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
19.04 EL LLANERO SOLITARIO
22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
23.08 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
01.09 BUENOS VECINOS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN, SEASON 16
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
11.00 GRIMM
12.00 HOUSE M.D.
12.55 CHICAGO P.D.
13.45 JUEGO DE VIERNES POR LA NOCHE
16.00 GRIMM
17.00 HOUSE M.D.
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
21.00 CHICAGO P.D.
22.00 MACGYVER
23.00 SE BUSCA
01.10 CHICAGO P.D.
02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
STUDIO UNIVERSAL
09.00 RUGRATS EN PARÍS
10.30 RUSTY EL CABALLERO ROBOT
12.00 PUENTES ROTOS
14.15 CHOCOLATE
16.55 MEMORIAS DE UNA GEISHA
20.00 MATA HARI
22.00 ORGULLO Y PREJUICIO
24.45 SOLO UN SUEÑO
03.10 FULLSCREEN
A DÓNDE IR
LA POSTA GRILL
(RUTA 34 Y AVDA. SAN MARTÍN,
BELTRÁN)
* VIERNES 15, EL REGRESO DE
SANTIAGO DÚO. TAMBIÉN ACTUARÁ
DARÍO CUELLO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”.
CON PABLO CARABAJAL Y
SANAVIRONES, MANUEL VILLARREAL,
ALE CARABAJAL, KIKE
OYOLA, CÓNDOR LÓPEZ, LUCAS
CÁCERES Y AVENIDA FOLK.
* EL SÁBADO 30, A LAS 22, HORACIO
BANEGAS. CON INVITADOS, HORACIO
CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* SÁBADO 16, A LAS 22, HOMENAJE
A FELIPE CORPOS, CON
EDITH CORPOS Y ARTISTAS INVITADOS:
JUAN CARLOS ALMADA Y
SACHA TRÍO.
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A
21 INSCRIBEN EN FORMA GRATUITA
PARA EL PRE FESTIVAL
BARADERO 2018. POR INFORMES,
LLAMAR AL 385 4283047.
LA SELECCIÓN PARA EL PRE BARADERO
2018 SE REALIZARÁ EL
17, DESDE LAS 10.
* VIERNES 22, A LAS 19.30, SE
PRESENTARÁ LA ORQUESTA DE
TANGO AQUÍ Y AHORA, EN EL
MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS
POR SADAIC Y LA
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
CINES
SUNSTAR
GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY AL 13/12- 17:30 (Cast) 20:00
(Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
HOY AL 13/12 22:30 (Subt)
EL HIJO DE PIE GRANDE
(3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 13/12- 17:00 (Cast) 19:30
(Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(3D):
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
HOY AL 13/12-22:00 (Subt)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
(2D):
TERROR (ATP)
HOY AL 13/12 - 18:00 (Cast) 20:10
(Cast) 22:30 (Subt)
LA BATALLA DE LOS SEXOS
(2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 13/12-17:40 (Subt)
EL IMPLACABLE (2D)
SUSPENSO (+ 16 AÑOS)
HOY al 13/12 - 20:15 (Subt)
LA POSESIÓN DE VERÓNICA
(2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY - 22:35 (Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉN
(2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY -13/12-16:15 (Cast) 18:15 (Cast)
20:15 (Cast)
EN DEFENSA PROPIA (2D):
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HOY 22:15 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/
LEYENDA CASTELLANO 2D 18:20-
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE
PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA ESTRELLA DE BELÉN ATP
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:10 - 19:00 -
21:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
Venta anticipada
STAR WARS VIII: LOS ÚLTIMOS
JEDI
ESTRENO 14-12-2017
CASTELLANO 2D - 16:50 - 22:50
(TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65