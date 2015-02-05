CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Diciembre 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

12/12/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 GOLPE AL CORAZÓN

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA

CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 VIDA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 COCINEROS DE NOCHE

CANAL 13

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL VS.

UNIÓN DE SUNCHALES

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 EL PODIO

20.00 ANIMALANDIA

20.30 PASIÓN POR EL TURF

21.00 RUIDO DE MOTORES

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. ATENAS - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. ATENAS

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA

CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS

MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CONSTRUYENDO

SABORES

19.30 PUERTO PESCA


PELÍCULAS

CINEMAX

06.45 BENNY EL FEO

08.41 EL AMERICANO

10.25 NOVIA FUGITIVA

12.43 IDÉNTICOS

14.41 EL HERMANO DE SANTA

16.56 NUEVAMENTE AMOR

19.01 STUART LITTLE 2. LA AVENTURA

CONTINÚA

20.22 TIERRA DE OSOS

22.00 ENAMORÁNDOME DE MI EX

TCM

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.50 LA PANTERA ROSA

07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

6)

07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

6)

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 LA PANTERA ROSA

09.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

6)

10.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.44 LA NIÑERA

11.10 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE

CHOCOLATE

13.40 REGRESO A LA LAGUNA AZUL

15.32 LA PEQUEÑA PÍCARA

17.27 TOOTSIE

19.38 QUEDATE A MI LADO

22.00 BELLEZA AMERICANA

TNT

06.00 LA PROFESORA DE INGLÉS

07.35 ADMITIDO

09.26 TROYA

12.28 RATATOUILLE

14.35 PRISIONERA DEL ESPACIO

16.27 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

19.04 EL LLANERO SOLITARIO

22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

23.08 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

01.09 BUENOS VECINOS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN, SEASON 16

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

11.00 GRIMM

12.00 HOUSE M.D.

12.55 CHICAGO P.D.

13.45 JUEGO DE VIERNES POR LA NOCHE

16.00 GRIMM

17.00 HOUSE M.D.

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

21.00 CHICAGO P.D.

22.00 MACGYVER

23.00 SE BUSCA

01.10 CHICAGO P.D.

02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

STUDIO UNIVERSAL

09.00 RUGRATS EN PARÍS

10.30 RUSTY EL CABALLERO ROBOT

12.00 PUENTES ROTOS

14.15 CHOCOLATE

16.55 MEMORIAS DE UNA GEISHA

20.00 MATA HARI

22.00 ORGULLO Y PREJUICIO

24.45 SOLO UN SUEÑO

03.10 FULLSCREEN


A DÓNDE IR

LA POSTA GRILL

(RUTA 34 Y AVDA. SAN MARTÍN,

BELTRÁN)

* VIERNES 15, EL REGRESO DE

SANTIAGO DÚO. TAMBIÉN ACTUARÁ

DARÍO CUELLO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”.

CON PABLO CARABAJAL Y

SANAVIRONES, MANUEL VILLARREAL,

ALE CARABAJAL, KIKE

OYOLA, CÓNDOR LÓPEZ, LUCAS

CÁCERES Y AVENIDA FOLK.

* EL SÁBADO 30, A LAS 22, HORACIO

BANEGAS. CON INVITADOS, HORACIO

CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* SÁBADO 16, A LAS 22, HOMENAJE

A FELIPE CORPOS, CON

EDITH CORPOS Y ARTISTAS INVITADOS:

JUAN CARLOS ALMADA Y

SACHA TRÍO.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A

21 INSCRIBEN EN FORMA GRATUITA

PARA EL PRE FESTIVAL

BARADERO 2018. POR INFORMES,

LLAMAR AL 385 4283047.

LA SELECCIÓN PARA EL PRE BARADERO

2018 SE REALIZARÁ EL

17, DESDE LAS 10.

* VIERNES 22, A LAS 19.30, SE

PRESENTARÁ LA ORQUESTA DE

TANGO AQUÍ Y AHORA, EN EL

MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS

POR SADAIC Y LA

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.


CINES

SUNSTAR

GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY AL 13/12- 17:30 (Cast) 20:00

(Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

HOY AL 13/12 22:30 (Subt)

EL HIJO DE PIE GRANDE

(3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 13/12- 17:00 (Cast) 19:30

(Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(3D):

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

HOY AL 13/12-22:00 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

(2D):

TERROR (ATP)

HOY AL 13/12 - 18:00 (Cast) 20:10

(Cast) 22:30 (Subt)

LA BATALLA DE LOS SEXOS

(2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 13/12-17:40 (Subt)

EL IMPLACABLE (2D)

SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

HOY al 13/12 - 20:15 (Subt)

LA POSESIÓN DE VERÓNICA

(2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY - 22:35 (Subt)

LA ESTRELLA DE BELÉN

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY -13/12-16:15 (Cast) 18:15 (Cast)

20:15 (Cast)

EN DEFENSA PROPIA (2D):

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HOY 22:15 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/

LEYENDA CASTELLANO 2D 18:20-

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE

PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA ESTRELLA DE BELÉN ATP

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:10 - 19:00 -

21:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

Venta anticipada

STAR WARS VIII: LOS ÚLTIMOS

JEDI

ESTRENO 14-12-2017

CASTELLANO 2D - 16:50 - 22:50

(TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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