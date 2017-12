En el Ministerio de Educación de la Nación se debatió la planificación del gran sistema universitario

Fotos REUNIÓN. El diálogo se realizó a pocos meses de celebrarse el centenario de la Reforma Universitaria.

A pocos meses de la celebración por el Centenario de la Reforma Universitaria, el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, debatió con funcionarios y dirigentes de todo el país sobre el desafío de las universidades para el crecimiento argentino. Participaron de la actividad el secretario de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción de la Nación, Mariano Meyer; el ministro de Educación de Córdoba, Walter Mario Grahovac; el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri; y la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Josefina Mendoza.

Durante el intercambio, Finocchiaro afirmó: "El mayor desafío que tiene la autonomía universitaria hoy es ser responsable. La Universidad no puede estar aislada del país, y para eso tenemos que planificar un gran sistema universitario. No tenemos que olvidarnos que la universidad pública se financia con dinero de los contribuyentes. Si no está planificada, se utilizan mal los fondos de la gente".

"Del último quintil de la sociedad, de cada cien alumnos se recibe uno solo. Por eso, como Estado tenemos que pensar en las carreras que le sirvan al país y a la gente, ir a buscar a esos jóvenes que quieren estudiar, pero para los cuales la gratuidad hoy es poco", explicó.

El ministro de Educación dijo luego que pertenece "a la última generación donde la movilidad social ascendente era real. La gratuidad ya no alcanza, tenemos que ir por la igualdad de oportunidades".

Además, explicó: "Muchos chicos y chicas llegan a la Universidad con un gran déficit de capital cultural, no le han dado las herramientas para manejarse en la universidad. Cuando hablamos de las tasas de graduación, tenemos que ver en qué condiciones están ingresando esos alumnos".

"La Universidad no puede secundarizarse para obtener más graduados, hay que mejorar la escuela media", puntualizó.

Previo al debate, la secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela, brindó una charla, al estilo TED, en la que presentó un diagnóstico detallado del sistema de educación superior y los ejes gestión vinculados al Centenario de la Reforma Universitaria.

"La Argentina ha hecho un enorme esfuerzo histórico para sostener y desarrollar su sistema de educación superior, pero todavía tiene muchos debes en el balance. Por eso, en un país que tiene 30 por ciento de pobreza, las universidades tienen un enorme desafío", afirmó Tavela.