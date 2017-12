Urtubey: "Están detenidos por chorros, no por persecución política"

Hoy 09:45 -

"Hay mucha gente que está detenida o investigada en la Justicia por chorros, no por persecución política". Con esa frase contundente, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, rechazó las denuncias del kirchnerismo contra los jueces que investigan a ex funcionarios en diversas causas, la mayoría por delitos de corrupción.

En diálogo con Luis Novaresio en radio La Red, el dirigente peronista admitió que la decisión del magistrado federal Claudio Bonadio de dictar prisión preventiva para los acusados por traición a la Patria "puede ser discutible", pero esa circunstancia no puede ser utilizada para desacreditar otras investigaciones que están en curso.

"Que puede ser discutible una prisión preventiva en un proceso donde todavía no hay procesamiento, no hay indagatoria, no hay nada, aparece como demasiado audaz en términos procesales. Pero que eso permita decir que está todo mal y somos todos perseguidos, no. Hay mucha gente que está detenida o investigada en la Justicia por chorros, no por persecución política", subrayó.

"¿Cuando usted habla de chorros, incluye a Cristina Kirchner?",le repreguntaron. Y Urtubey contestó: "Claramente; si la Justicia avanza en ese sentido, cómo vamos a hablar de que uno está perseguido políticamente porque no puede explicar su patrimonio o porque se enriqueció… Es muy difícil plantear eso como persecución política".

La semana pasada, luego de que Bonadio pidiera el desafuero de la ex jefa de Estado y ordenara la detención de Héctor Timerman, Carlos Zannini y Luis D'Elía, entre otros, varios referentes del peronismo -entre ellos su presidente, José Luis Gioja- se alinearon detrás del mensaje de que en la Argentina no hay Estado de derecho. En el mismo sentido se expresaron semanas atrás con las detención de Amado Boudou y Julio De Vido.

Urtubey se despegó hoy de esa mirada y dijo que sería un error hacer una generalización sin analizar cada caso por separado. "Hay decenas de causas que tienen que ver con corrupción, con enriquecimiento ilícito, con un montón de cosas… Ahí no hay persecución política", completó.