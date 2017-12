Marta Fecha tenía cortes en sus manos que podrían ser signos de defensa

Fotos Marta Fecha.

14/12/2017 -

Un adelanto del informe de la autopsia practicada a Marta Fecha (63) y su hijo adoptivo Lucas Rodríguez (20) arrojó resultados reveladores. De acuerdo con las fuentes, la mujer presentaba cortes en sus manos, lo que para los investigadores podría ser un indicador de que intentó defenderse.

En cuanto a las causas del deceso, ambos habrían presentado sendas heridas cortantes en su cuello, por lo que se considera que fueron degollados y murieron desangrados, además de las otras lesiones que presentaban, como las quemaduras.

Se descarta que alguno de ellos haya tenido heridas de arma de fuego. Más allá de la autopsia, aún hay muchos interrogantes en cuanto a las circunstancias del macabro hecho.

Para los investigadores no hay indicios de una tercera persona en la escena, pero no descartan ninguna hipótesis. Aseguran que la relación entre madre e hijo, no era buena. El joven habría tenido una personalidad conflictiva, la cual se habría comenzado a forjar al enterarse a los 12 años que era adoptado.

Las fuentes advirtieron que el lugar donde se hallaba la finca donde encontraron los cadáveres, era una zona conocida por Rodríguez, ya que cursó el Nivel Primario en la Escuela Granja.

Secuestro

Entre las novedades que surgieron al cierre de esta edición, las fuentes señalaron que la Policía secuestró el automóvil de la pareja de Fecha.

El vehículo será sometido a pericias en las próximas horas. Hasta anoche era un misterio cómo las dos víctimas llegaron hasta la casa abandonada donde hallaron sus cuerpos.