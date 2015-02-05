CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Diciembre 2017
A LAS 21.30 EL SULTÁN
Por El Liberal
15/12/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
13.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y
LA MÚSICA DE TODOS LOS
TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)
23.15 CINE
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE
TRANSMISIÓN.
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
18.00 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIEN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)
15.00 ANIMALANDIA
15.30 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN
ISIDRY vs. RED STAR (F)
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAYE
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 EN VIAJE
21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 BÁSQUET POR EL 14: INDEPENDIENTE
vs. HINDU (TNA)
CANAL 4
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
01.33 12 MONOS
04.06 TAN SÓLO UN ÁNGEL
06.15 LAS VACACIONES
DE MR. BEAN
07.56 TIERRA DE OSOS
09.33 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?
11.27 ESTE CUERPO NO ES MÍO
13.23 SHOWTIME
15.13 ENEMIGO PÚBLICO
17.47 CONTRACARA
18.36 JONAH HEX. CAZADOR DE
RECOMPENSAS
22.00 SIN ESCAPE
23.55 REVANCHA
TNT
02.38 GIGOLÓ POR ACCIDENTE EN EUROPA
03.59 AMERICAN PIE 5.
LA CARRERA AL DESNUDO
05.41 TNT BUZZ
06.36 60 SEGUNDOS
09.05 JOBS
11.29 ROCKNROLLA
13.43 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS
15.32 PAPELES EN EL VIENTO
17.31 VALIENTE
19.13 BATMAN INICIA
22.00 EL CONJURO
00.05 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
TCM
00.30 ¿TE ACUERDAS DE ANOCHE?
02.38 LA PANTERA ROSA
03.08 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE
SAME
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.50 LA PANTERA ROSA
07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
09.28 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
10.18 LA PANTERA ROSA
10.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.01 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.27 LA NIÑERA
11.53 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO
13.34 ¿QUÉ TAL, BOB?
15.25 MEJOR... IMPOSIBLE
17.57 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS
19.56 ALGUIEN SABE DEMASIADO
22.00 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
SPACE
00.00 MR. ROBOT
00.57 PESADILLA EN LA CALLE ELM
02.42 USURPADORES DE CUERPOS
04.12 GRACE. LA POSESIÓN
06.36 COMBATE
08.22 STALINGRADO
10.03 CÓDIGO GANSTER
12.03 A CUALQUIER PRECIO
14.05 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
17.21 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
20.18 GRAVEDAD
22.00 GRACE. LA POSESIÓN
23.39 PESADILLA EN LA CALLE ELM
A DÓNDE IR
LA POSTA GRILL
(RUTA 34 Y AVDA. SAN MARTÍN, BELTRÁN)
+ HOY, EL REGRESO DE SANTIAGO DÚO. TAMBIÉN ACTUARÁ DARÍO
CUELLO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* HOY, PEÑA “LA LUGAREÑA”. CON PABLO CARABAJAL Y SANAVIRONES,
MANUEL VILLARREAL, ALE CARABAJAL, KIKE OYOLA, CÓNDOR
LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA FOLK.
* EL SÁBADO 30, A PARTIR DE LAS 22, RECITAL DE HORACIO BANEGAS.
CON INVITADOS, HORACIO CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 16, A LAS 22, HOMENAJE A FELIPE CORPOS, CON EDITH
CORPOS Y ARTISTAS INVITADOS: JUAN CARLOS ALMADA Y SACHA
TRÍO.
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A 21 INSCRIBEN EN FORMA GRATUITA
PARA EL PRE FESTIVAL BARADERO 2018. POR INFORMES, LLAMAR AL
385 4283047. LA SELECCIÓN SE REALIZARÁ EL 17, DESDE LAS 10.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII
(3D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
18:00 (Cast) 21:30 (Subt)
GUERRRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP)
15/12 - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
(2D):
TERROR (ATP)
20:40 (Cast) 22:45 (Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉN
(2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
-15/12- 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)
LA NAVIDAD DE LAS MADRES
REVELDES (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
- 20:30 (Cast) 22:45 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
15/12- 17:30 (Cast)
EL IMPLACABLE (2D)
SUSPENSO, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
STAR WARS EPISODIO VIII
(2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA
13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O
TUTOR) CASTELLANO 2D 16:10
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/
LEYENDA
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS
DÍAS)
LA ESTRELLA DE BELÉN ATP
CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS LOS
DÍAS)
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS
JEDIS APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE
PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 16:50 - 17:30 - 18:30
- 21:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS
DÍAS)