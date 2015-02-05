CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Diciembre 2017

A LAS 21.30 EL SULTÁN

15/12/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

13.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y

LA MÚSICA DE TODOS LOS

TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.15 CINE

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE

TRANSMISIÓN.

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

18.00 TODAS LAS TARDES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

20.00 COCINEROS DE NOCHE

CANAL 13

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIEN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)

15.00 ANIMALANDIA

15.30 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN

ISIDRY vs. RED STAR (F)

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAYE

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 EN VIAJE

21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 BÁSQUET POR EL 14: INDEPENDIENTE

vs. HINDU (TNA)

CANAL 4

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

01.33 12 MONOS

04.06 TAN SÓLO UN ÁNGEL

06.15 LAS VACACIONES

DE MR. BEAN

07.56 TIERRA DE OSOS

09.33 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?

11.27 ESTE CUERPO NO ES MÍO

13.23 SHOWTIME

15.13 ENEMIGO PÚBLICO

17.47 CONTRACARA

18.36 JONAH HEX. CAZADOR DE

RECOMPENSAS

22.00 SIN ESCAPE

23.55 REVANCHA

TNT

02.38 GIGOLÓ POR ACCIDENTE EN EUROPA

03.59 AMERICAN PIE 5.

LA CARRERA AL DESNUDO

05.41 TNT BUZZ

06.36 60 SEGUNDOS

09.05 JOBS

11.29 ROCKNROLLA

13.43 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS

15.32 PAPELES EN EL VIENTO

17.31 VALIENTE

19.13 BATMAN INICIA

22.00 EL CONJURO

00.05 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

TCM

00.30 ¿TE ACUERDAS DE ANOCHE?

02.38 LA PANTERA ROSA

03.08 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE

SAME

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.50 LA PANTERA ROSA

07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

09.28 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

10.18 LA PANTERA ROSA

10.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.01 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.27 LA NIÑERA

11.53 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO

13.34 ¿QUÉ TAL, BOB?

15.25 MEJOR... IMPOSIBLE

17.57 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS

19.56 ALGUIEN SABE DEMASIADO

22.00 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

SPACE

00.00 MR. ROBOT

00.57 PESADILLA EN LA CALLE ELM

02.42 USURPADORES DE CUERPOS

04.12 GRACE. LA POSESIÓN

06.36 COMBATE

08.22 STALINGRADO

10.03 CÓDIGO GANSTER

12.03 A CUALQUIER PRECIO

14.05 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

17.21 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

20.18 GRAVEDAD

22.00 GRACE. LA POSESIÓN

23.39 PESADILLA EN LA CALLE ELM

A DÓNDE IR

LA POSTA GRILL

(RUTA 34 Y AVDA. SAN MARTÍN, BELTRÁN)

+ HOY, EL REGRESO DE SANTIAGO DÚO. TAMBIÉN ACTUARÁ DARÍO

CUELLO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* HOY, PEÑA “LA LUGAREÑA”. CON PABLO CARABAJAL Y SANAVIRONES,

MANUEL VILLARREAL, ALE CARABAJAL, KIKE OYOLA, CÓNDOR

LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA FOLK.

* EL SÁBADO 30, A PARTIR DE LAS 22, RECITAL DE HORACIO BANEGAS.

CON INVITADOS, HORACIO CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 16, A LAS 22, HOMENAJE A FELIPE CORPOS, CON EDITH

CORPOS Y ARTISTAS INVITADOS: JUAN CARLOS ALMADA Y SACHA

TRÍO.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A 21 INSCRIBEN EN FORMA GRATUITA

PARA EL PRE FESTIVAL BARADERO 2018. POR INFORMES, LLAMAR AL

385 4283047. LA SELECCIÓN SE REALIZARÁ EL 17, DESDE LAS 10.


CINES

SUNSTAR

STAR WARS EPISODIO VIII

(3D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

18:00 (Cast) 21:30 (Subt)

GUERRRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP)

15/12 - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

(2D):

TERROR (ATP)

20:40 (Cast) 22:45 (Subt)

LA ESTRELLA DE BELÉN

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

-15/12- 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)

LA NAVIDAD DE LAS MADRES

REVELDES (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

- 20:30 (Cast) 22:45 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

15/12- 17:30 (Cast)

EL IMPLACABLE (2D)

SUSPENSO, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

STAR WARS EPISODIO VIII

(2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

19:00 (Cast) 22:00 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA

13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O

TUTOR) CASTELLANO 2D 16:10

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/

LEYENDA

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS

DÍAS)

LA ESTRELLA DE BELÉN ATP

CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS LOS

DÍAS)

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS

JEDIS APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE

PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 16:50 - 17:30 - 18:30

- 21:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS

DÍAS)

 
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