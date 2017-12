Se conecta a Internet con una cuerda mojada

Hoy 17:03 -

Un ingeniero de la empresa británica Andrews & Arnold LTD ha logrado conectarse a Internet usando una cuerda empapada en agua salada, según cuenta en su propio blog.

Para hacer este experimento, el ingeniero usó una linea ADSL, demostrando que, además de cables de cobre, es posible usar otro tipo de materiales conductores en este tipo de conexión como, por ejemplo, una cuerda mojada.

Primero tomó una cuerda de dos metros y la empapó con agua salada para que transmitieran señales. Luego, conectó la cuerda al cable de teléfono y luego unió este cable a su ordenador, estableciendo la conexión a Internet. El ingeniero publicó su experimento en su blog y cuenta de Twitter.

La velocidad de transmisión de los datos fue de cerca de 3 1/2 megabits por segundo, lo que en absoluto se puede calificar como lenta.

