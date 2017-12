Paulo Díaz quiere quedarse en San Lorenzo

19/12/2017 -

Paulo Díaz ya es una fija en la defensa de San Lorenzo. El Bombero, apodo que le queda perfecto porque aunque es central supo jugar en todos los puestos de la defensa, está por sus buenos rendimientos en la mira de varios equipos de Europa, entre ellos el Inter.

Sin embargo, el defensa dejó en claro su postura: "Estoy en un equipo grande, disfrutando mucho este momento y quiero ganar un título acá. Me genera mucha satisfacción que los dirigentes, los hinchas y mis compañeros me quieran como quieren. Por eso no tengo apuro en ir a Europa".