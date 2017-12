Hallan una misteriosa criatura en una playa de Australia

Hoy 14:19 -

Una misteriosa criatura fue encontrada en la playa de Emu Park, de la ciudad de Queensland, Australia. La fotografía de su cadáver se viralizó rápidamente.

Justin Hill, es un lugareño captó los restos de la extraño animal y la publicó en su cuenta de Facebook generando controversia sobre su origen, informa el medio The Morning Bulletin

El joven aseguró que la criatura medía un metro y medio y su cabeza era "del tamaño de una pelota de basquet". Además, el animal tenía dientes y una cola que estaba "casi comida", quién especuló que se trataba del ataque de un tiburón.

No obstantes, los usuarios de la red sociales expresaron diversas opiniones: muchos apoyaron al autor y creyeron que se trataba de un escualo, pero otros estimaron que era una foca muerta.

Australia: The body of a strange looking creature has washed up on a beach in Queensland, leaving experts puzzled... https://t.co/SjjXumKBAO