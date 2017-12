Reforma previsional: Diputados aprobó la ley tras 12 horas de debate y una jornada de violencia

Fotos RECINTO. El Gobierno se alzó con la aprobación de la reforma luego de una jornada cargada de incidentes.

20/12/2017

Tras una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, y horas después de una jornada de violencia extrema fuera del Congreso, el oficialismo consiguió aprobar la reforma previsional con 127 votos a favor, 117 en contra y dos abstenciones.

La Cámara baja convirtió en ley la reforma de la fórmula de la actualización de las jubilaciones al cierre de doce horas de un debate agitado, con fuertes cruces e infructuosos llamados de la oposición para levantar la sesión igual que el pasado jueves. El Gobierno pretende ahorrar unos 60.000 millones de pesos en 2018 con esta norma.

El Gobierno se alzó con la aprobación de la reforma luego de una jornada con incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, que terminó con 162 heridos, entre ellos 88 policías, y 61 detenidos.

Postura

El jefe del interbloque Cambiemos, Mario Raúl Negri, que no defendió el proyecto en el recinto, condenó los hechos de violencia y reconoció que el resultado fue "ajustado". "Es un tema sensible. Cuando pasen los días el Gobierno tendrá que explicar bien, hablarles a los argentinos. El sistema previsional está en terapia intensiva hace años. No estoy buscando culpables", sostuvo.

La iniciativa impulsada por el Gobierno atravesó un arduo período de negociaciones, con líderes peronistas y mandatarios provinciales para conseguir el apoyo requerido para ser aprobada.

Incidentes

El clima de violencia en las inmediaciones del Congreso y los cacerolazos influyeron a lo largo de toda la sesión, situación que motivó reiterados pedidos de la oposición.

El proyecto convertido en ley -columna vertebral del paquete económico del gobierno nacional-, establece que desde marzo las jubilaciones, pensiones y AUH se actualizarán en forma trimestral sobre la base de un sistema combinado entre la variación de la inflación y del aumento salarial promedio (70 +30) y el desfasaje entre un sistema y otro se compensará con una suma por única vez para los haberes menores a diez mil pesos.