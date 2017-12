Denuncian a comisionado municipal por abuso sexual

Fotos Foto: Archivo

20/12/2017 -

Una mujer formuló una denuncia por abuso sexual en contra de un comisionado municipal, esposo de su propia hermana. Así lo manifestó la denunciante en diálogo con EL LIBERAL.

"He presentado la denuncia ya ante la Fiscalía. Espero que se haga algo porque este hombre ya me tiene cansada".

Recordó que el 7 de diciembre último "se presentó en mi casa. Vivo sola. Me dijo que iba a correr de la casa a mi hermana. Quiso besarme, manosearme, y otras cosas", señaló.

Según la mujer, "hace años que venía esto. Él acosándome y yo agachando la cabeza porque es el marido de mi hermana".

Ahondó que aquel día, el funcionario le prometió amor, fue rechazado y se enojó.

"Lo saqué de casa. Al otro día, el caradura me denunció y pidió una especie de restricción para que no me acerque a la comisión".

Siempre en función a la denunciante, se sabe que el incidente fue muy grave y ruidoso.

Como la dueña de casa no cedió, el comisionado le habría advertido tajante: "Ni se te ocurra denunciarme porque te voy a aplastar con mi camioneta".

Cada uno de los capítulos de aquella historia, han sido plasmados en una presentación que obra en la fiscal Aída Farán Serlé, quien dispondría en las próximas horas una batería de medidas.

A ello, se le suman exámenes a la mujer, uno socio ambiental, una declaración del funcionario, quizá también de su esposa y otros personajes importantes del entorno familiar.

También, mensajes de whatsapp, ya que la cuñada habría adelantado que venía atosigándola hace varios años y que ella reside en el interior un poco menos de una década.