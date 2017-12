FÚNEBRES | 26 de Diciembre de 2017

26/12/2017 -

FALLECIMIENTOS

- Ramón Guido Santillán (La Banda)

- Fernando Omar Nazha

- Juan Bautista Leiva (La Banda)

- Santiago Aquiles Pedrazzi (La Banda)

- Irma Norberta Barros

- Sirio Dolores Ovejero (Río Hondo)

- Ángel Manuel Castillo

- Susana Beatriz Pacheco

- Amalia Nélida Ruiz (La Banda)

- Francisco Javier Toloza (Fernández)

- Enrique Ramón Omar Armella (Forres)

- Esmeralda Estela Corvalán (Beltrán)

- Ángela Cristina López (Villa Robles)

- Marcos Rafael Gómez (Perchil Bajo)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARROS, IRMA NORBERTA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Su hija María de los Ángeles Góngora y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque el Descanso. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BRUHN GAUNA, ALEJANDRO G. Ma (q.e.p.d.) Falleciò el 19/12/17|. Horacio H. Hamann y Cielito Alcaide, y flia. despiden con profunda pena al querido amigo, con quién compartieron gratos e inolvidables momentos de amistad. Rezan oraciones por la paz eterna de su alma.

BRUHN GAUNA, ALEJANDRO G. MA (q.e.p.d.) Falleciò el 19/12/17|. Horacio Silvio Alfano, su esposa NIlda Montenegro e hijo Dr. Horacio Renato Alfano, participan con profundo dolor la partida de Alejandro nuestro amigo de toda la vida. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CASTILLO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|.Su esposa Eugenia, hijos Agostina, Belén, Enzo, Marcos, Benjamín, Alvaro, su mamá Beatriz participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEGUROS. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Sus hijos Soledad, Martin y Santiago, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Padre. Elevamos oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino. Su Madre Lidia Beatriz Satuf, participa con profundo dolor tu partida y eleva plegarias por tu eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Caminante no hagas ruido que mi hermano se ha dormido en los brazos del Señor. Su hermana Marta, su esposo Marcelo Soriano, sus hijos Gonzalo, Nicolás y Juan Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hermano Daniel, su esposa Silvia, sus sobrinas Florencia y Belén, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Su hermana Silvia, su esposo Fernando, sobrinos Facundo y Sebastián, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Sus primos Jorge y Peluza Elias, sobrinos Tuky, Paola, Jorge Luis Elias participan con profundo dolor tu partida. Querido Primo y Tio, Siempre Te Recordaremos.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Sus primos y sobrinos; Yoli, Oscar, Federico y Anahí, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Su primo Ruben Omar Seiler, su esposa Maria José y sus hijos Nahimin, Hans y Nazareno Seiler , participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Su primo Mario Luis Seiler, su esposa Marcela y sus hijos Maxi y Stefano Seiler, participan con dolor su faallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te muestre su ternura paternal. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus primos Luis Roberto Banco y Norma Adriana Barrera e hijas Romina y Martina participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia, elevando una oración en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Su primo Edgar Elias, su esposa Emilia Juan e hijos Jazmin, Lucia, Victoria y Nacho, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Sus primos Mario, Ani, Horacio, Lito y esposa participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Su tía Gladys Satuf de Hatun, sus primos hermanos Pablo, Roxana Cinthia, Paula y Germán junto a sus respectivas familias pareticipan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: Maria Eugenia, Maria José y Jorge LLaya y Mariano Gubaira, y sus nietos, part. con profundo dolor su fallecimiento. Sus retos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.Se ruega Oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Los padres políticos de su hermana Silvia, Francisco antonio Sanchez y Norma Illiny Auad participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y Dios provea cristiana resignación a su familia.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Los hermanos políticos de su hermana Silvia, Hector Daniel Sanchez y María Cecilia Gigli, sus sobrinos en el afecto Gonzalo, Rocio y María Lucia participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios provea cristiana resignación a su familia.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Los hermanos políticos de su hermana Silvia, Francisco Manuel Sanchez, María del Pilar Pereda, sus sobrinos en el afecto Francisco, Mariano, Maximo y Xavier participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Dios provea cristiana resignación a su familia.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Señor tu hijo ya está ante ti, haz que brille para el la luz que no tiene fin. Su madre Lidia Beatriz Satuf, tus hermanos Juan Daniel, Silvia Beatriz y Marta Susana Elías, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por tu eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Ceci Mussi, sus hijos Soledad, Martín y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Oscar, Cecy, José Luis y Marichy Mussi, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su amigo Pablo Olivera y señora acompañan participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. José Luis Mussi, su esposa Sara y sus hijas Josefina y Virginia Mussi Pinos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Tu eterna Samaritana Irma Perez, participa con profundo dolor tu partida y ruega por tu eterno descanso.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Marta Lilian Gallo y su hija Liliana Soriano con su respectiva flia., participan con profundo dolor tu partida y ruegan por tu eterno descanso. Dios le de consuelo y paz a tu flia.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Querido Negro, viviras etrnamente en mi recuerdo. tu primo Carlos Banco, Carmen Prieto y Vaneza Banco, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Tus primos Dr, Oscar Moises Banco y flia., Mario Moises y flia., Carlos Banco y flia., Dr. Luis Roberto Banco y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a su flia.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Su tia Negri y sus hijos Mario Luis Seiler y flia., Ruben Omar Seiler y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Dr. Alberto Nazha, Raquel Nazha de Monti, Ricardo Monti y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Dr. Héctor Edmundo Retondo, Luisa Zulema Hallak de Retondo; sus hijos Dr. Pablo Gabriel Retondo, Lic. Marta Elena Retondo y Dra. Mariana Retondo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Maria Carmen Lapalma de Guerrieri, Gustavo Adolfo Guerrieri, sus hijos Mariana, Eugenia, Gustavo y Adolfo. Acompañan a Chicha e hijos por la muerte de su querido hijo Eduardo. Elevan oraaciones por su eterno descanso.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Mariana Guerrieri, sus hijos José, Matias y Santiago, acompañan a sus amigos Martita, Daniel y Silvia por la muerte dde su querido hermano Eduardo., ofrecen oraciones por su descanso eterno.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Carlos Palazzi, Perla Hid, sus hijos Pilin y Carolina Tejera, Daniel y Roxana Ayunta, Maria José y Ruben Seiler y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Claudia Azar y Bernardo Villegas y flia., participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su amiga Martitaa. Rogamos ppor su descanso y acompañan a su hijos y demas fmialiares en este momento de profundo dolor.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Cristina Fajardo de Terrera y flia., participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de Martita y acompañan a los demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Dra. María Leonor Hallak; Dra. Marta Elena Hallak (a), Ing. Lidia Sofía Hallak; sus hijos Carla Verónica Romano de Alvarado y Juan Emilio Romano acompañan en el dolor a sus familiares y elevan oraciones en su querida memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. José Rubio y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Piri Rubio y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso. A Dios pedimos consuelo para sus seress amados.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Blanca Jorge de Abdala, sus hijos Silvia y Ricardo, participan conprofundo dolor el fallecimiento del querido Negro. Que Dios le de el eterno descanso.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Los compañeros de trabajo de su hijo Martin; Cristian, Rodrigo, Andrea, Erika, Fernanda, Jorgelina, Silvina, Adrian, Fraancisco, Santiago y Sabrina, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Carolina Sanguedolce, su hija Claudia Marcela Jerez, su esposo Mario Luis, sus hijos Maxi y Steffano Seiler, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Mari Antonio, Dito Jorge, Walter y Ruly, participan con dolor el fallecimiento de nuestro querido Aamigo. Rogamos oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Gerardo Montenegro y flia., acompañan a sus familiares con profundo dolor y ruegan orciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Pablo Ricardo Barey y flia., participan con dolor el fallecimiento de su querido Amigo Eduardo. Ruegan oraciones en su memoruia y acompañan a su flia. en este doloroso trance.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Su tia Lili, Ricardo, Valeria, Cristina, Fredy y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Eduardo y elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Su tio Mario Banco y flia., participan su fallecimiento y acompañan a su flia. con profundo pesar su partida a la Casa de Jesus. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Querido primo dejastes un profundo dolor en la flia., eras un Negro Hermoso por dentro y por fuera. Siempre estarás en nuestros recuerdos Tus primos Carlos y Lili, sus hijos Nelson, Adrian y Gaby LLavar. participan con pesar tu partida.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Tu tia Yolanda Elias, sus hijos Carlos, Alberto y Liliana LLarrull y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Raul Luna y Tota Kairuz, su hijo Felipe y sus sobrinas Sarita y Andrea, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hnos. Daniel, Silvia, Marta y demás fliares. en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Melva Lopez de Kairuz, participan con dolor su fallecimiento y acompaña a su consuegra Chicha a su yerno Daniel, a sus hnos. Silvia, Marta y su amiga Soledsad, Martiny Santiago y demás fliares. en tan doloroso momento.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Marta Terrera Bellomo, sus hijos Rody, Romina, Agustin y Benjamin guzman, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan doloroso momento.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Luz Vivas y flia., Aurora y Hugo Quiroga participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a sus familiares ante esta irreparable perdida. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Pedro Guzman y flia., participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Elisa Lutfi de Barchini e hijos Raul y Marcela Barchini y flia., participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.l

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Rolando y Silvia Giribaldi, sus hijos German, y Maria Emilia acompañan a Martin y flia. en este dificil momento. Ruegan oraaciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Maria Celia Afur y Virginia Borelli Afur, acompañamos en el dolor a Chicha y a nuestros queridos amigos Martita, Silvia, Daniel y sus respectivas flias., Rogamos oraciones en su q memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Margarita, Doris, Teresita y Mirtha Hatun, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su Mamá, hijos y demas familiares. Elevan oracioness en su querida memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones " Karina Achaval y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin " sus primos Omar y Oscar Rama y flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Su Amigo Dante Corlli y flia. ( Adriana, Exequiel y Fabricio, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Hector Banco y flia., acompañan a todos sus familiares en estos momentos de dolor. ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Que el Señor Jesucristo le condeda la paz eterna de su Gloria " Familiares de Hector René Banco; Mirta Salomón de Banco, Hector Alejandro, Gustavo Rodolfo y Mirta Soledad. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. A ti Señor levanto mi alma Dios mio en ti confio " Las Amigas de la familia de toda la vida; Maria Elena, Selva y Ana Maria Saavedra con sus respectivas flias., participan con profunda congoja de la tan pronta perdida de Eduardo a la Casa del Señor-. rogaqmos oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Horacio Silvio Afano, su esposa Nilda Montenegro e hijo Dr. Horacio Renato Alfano, participan con dolor la partida del hermano de nuestro amigo Dr. Daniel y familias. Rogando pronta resignación a su familia.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Jorge Armando Julian y Graciela Frías participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su querido amigo Daniel en tan doloroso momento.

IBÁÑEZ PALACIOS MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su esposa María Suárez, sus hijos Oscar, Roxana y Judith, nietos Juan y Alejandro participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

IBÁÑEZ PALACIOS MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. La grandeza de tu corazón y la hombría de bien signaron tus días de vida terrenal por la que Dios te abrirá las puertas del cielo. Sus sobrinos que nunca lo olvidarán, Carmen, Marta, nani y Raúl Ibáñez, sobrinos políticos Dante del Castillo y Carola Montes y sus sobrinos nietos Camilita y Julito Ibañez, elevan una oración en su memoria.

IBÁÑEZ PALACIOS MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Gringo Nóblega y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ PALACIOS MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Tu Ahijada Claudia Verónica Nóblega y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

IBÁÑEZ PALACIOS MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Sus vecinos Ali, Pelu, Ceci, Jorge e hijos acompañan a la Sra. Mercedes con gran afecto, a sus hijos y a sus nietos en este doloroso y dificil momento. Elevan oraciones a Dios por el eterno descanso de su alma.

IBÁÑEZ PALACIOS MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada " Sus sobrinos Angelina, Raul, Juan Domingo, Marcial y Moises Ibañez con sus respectivas flias., acompañan en este dificil momento a sus familiares y ruegan oraciones en su memoria.

LEMOINES, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección|. Falleció en la Ciudad de Rosario (Santa Fe) a la edad de 84 años. Sus restos fueron sepultados en dicha ciudad, participan de su dolor sus hermanos: Amanda y Víctor, su cuñada Chela sus sobrinos: Adriana, Víctor Daniel, Claudio y Juan, sus sobrinos políticos: Juan Manuel, Patricia, Tatiana y Angi. Sus sobrinos nietos: Emmanuel, Marcos, Juan, Mateo, Aylen, Said y Alexia. Se ruega una oración en su memoria.

NAZHA, FERNANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Su esposa Mercedes Segui, sus hijos Rocío y Franco su madre Selva Del Valle, su hermana Viviana y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Parque la paz, COB IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

NAZHA, FERNANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Su prima Adriana y familia. Te despiden con cariño y amor. Siempre en nuestros corazones. Rogamos por tu descanso en paz.

NAZHA, FERNANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Hoy despedimos a nuestro vecino con mucho dolor, quer descanses en paz Fredi. José Duran y flia, Juan Banegas y flia, Ramón Salvatierra y flia, Hugo Medina y flia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAZHA, FERNANDO OMAR (q.e.p.d.)Falleció el 23/12/17|. La Comisión Directiva de CISADEMS, su cuerpo de delegados y afiliados participan su fallecimiento y acompañan a su querida compañera Mechi en tan doloroso trance.

NAZHA, FERNANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Dios decidió tu partida, nosotros quedamos tristes sin tu presencia pero se que nos acompañaras y guiaras siempre. que brille para vos la luz que no tiene fin. tu prima Adriana, Gaby y flia. Ruegan oraciones en tu memoria.

NAZHA, FERNANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Flia. Alzugaray participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAZHA, FERNANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. "El Señor es mi pastor, descansa en paz". Sus cuñados Jaime Alfredo y Liliana Seguí participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

NAZHA, FERNANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Marcela M. de Barchini, participa su fallecimiento y acompaña a su querida Amiga Mechi e hijos en este momento de dolor. Eleva oraciones en su q memoria.

NAZHA, FERNANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Profesora Nancy García de Moya y Lic. Romina Moya de Cuartino y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Mecha Segui familia en el dolor. Ruegan una oración en su memoria.

NAZHA, FERNANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Lolo Suárez, Cristina y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Mecha Segui en el dolor y la resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

PACHECO, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Su padre Benjamin Pacheco, sus hermanos Miriam, Oscar, Estela, Horacio y Fredy, sobrinos Ali y Gonzalo participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. C/D P.L. Gallo 340 s.v. CARUSO CÍA ARG. DE SEG. S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PACHECO, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Aunque ya no estés con nosotras queremos que sepas que vivirás por siempre en nuestros corazones. Pídele a Dios que nos de consuelo. Sus compañeras y amigas del Jardín de Infantes Nº 542 "Nuestra Señora de Betharram, turno tarde.

PACHECO, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". El personal directivo, docente y de maestranza del Jardín de Infantes Nº 542 "Nuestra Señora de Betharram" participa con dolor su fallecimiento.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

PALAVECINO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/17|. Sus hermanos Oscar, Ricardo, José Luis, Susana, Yolanda, Titina, María y Nena con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento invitan a la misa a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

PALAVECINO, NAHUEL FELIPE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/07|. Su madre Adriana Guimard, sus hermanos Cecilia, Alfredo, Milagros y Lucía con motivo de cumplirse diez años de su fallecimiento invitan a la misa a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CHAZARRETA, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Te acuerdas? Cuántas reuniones, cafés por medio y novedades del pago frente a la legislatura (Deán Funes y Obispo Trejo) con risas, cuentos y cargadas varias. Cuántos partidos de basket en Chanta Cuatro, el Tigre, el Obrero y Obras Sanitarias matizados finalmente con el infaltable asado y las guitarreadas donde vos, Perico Rodríguez, los Cabezones Paz y el bombo de, Gringo Bravo de Zamora se lucían interpretando zambas y chacareras propias del terruño como para acercarse, aunque sea un poquito, al pago donde habían nacido. Todo esto ocurría mientras veíamos crecer a nuestros hijos y a los hijos de los amigos como propios, así como hoy al cruzarlos en la calle (ya hombres) me abrazan y me dicen:"hola tío, cómo estás? y el pecho se me inflama de orgullo y emoción. Recuerdo claramente tu carcajada a boca abierta cuando algún cuento te agradaba y te abrazabas con los que estaban cerca de ti y a continuación decías "qué fiero que está esto, me voy a casa, pedime un tasi". Cómo duele tu ausencia querido amigo y no hay con qué ni con quién reemplazarte. No te quiero cansar con tantos recuerdos pero estoy convencido que estos sirven para darnos cuenta que nuestra amistad sigue firme y sin remiendos. A pesar de las caídas que hemos tenido como padres y amigos nos hemos levantado varias veces y con la frente alta. Este es el primer fin de año que no nos vamos a saludar como sabíamos hacerlo (terminábamos llorando los dos9 y tengo la seguridad que has pasado una hermosa Navidad en compañía de tus padres y de tu hermano y que pasarás un feliz Año Nuevo junto a tantos amigos, pero, sobre todo, al lado de Nuestro Señor y su madre. Gracias Gustavo, gracias por tu amistad, gracias por tu ejemplo. Gracias. Tu hermano de la vida. Oscar Stenberg, Kanky.

JAIMEZ DE GONZÁLEZ, MYRIAN ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/14|. Su esposo Pedro González, sus hijos y nietos la recuerdan con cariño y amor, al cumplirse 3 años de su partida. Elevamos oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ANGELERI, YOLANDA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Yolanda querida, te fuiste dejando huellas profundas en todos los que te conocimos. Te quise mucho, fuiste una gran amiga. Con tristeza te despide Lucinda Figueroa de Álvarez. Un fuerte abrazo para sus hijos Kuki y Ramón, a sus nietos y a sus bisnietos. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

LEIVA, JUAN BAUITISTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Lo despiden. Su esposa Selva, su hija Roxana, yerno, hemanos, sobrinos, Hugo, Ruben, Cristina, Chavela, Rosa Hilda y nietos políticos. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PEDRAZZI, SANTIAGO AQUILES (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Sus hijas Reina, Isolina, hijo pol. Faustino, nietos Miguel, Daniela, Santiago; nietos pol., bisnietos part. su fallec. Sus restos serán inhumados en el cement. Jardín del Sol. Serv. Unión Ferroviaria - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RUIZ, AMALIA NELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Su esposo Jose Koapil , sus hijos Nely, Jose Luis, Hijos políticos, Lalo, Susna,nietos, bisnietos y de mas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9.30 hs. en el Cementerio de Jardin del Sol, COBERTURA IOSEP, SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL. 4219787

SANTILLÁN, RAMÓN GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Su esposa Elva Luna, sus Hijos Cristian Silvia Carolina y Omar , h.pol Nietos y de mas Familiares, sus Restos Fueron Inhumados Ayer en el Cementerio la Piedad , COB. IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

SANTILLÁN, RAMÓN GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Viviras eternamente en nuestros corazones. Su hija Cristina Santillan Luna, hijo politico Emilio Romero, nietos Martina, Juan Cruz y Danilo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

SANTILLÁN, RAMÓN GUIDO (MONCHO) CRIO. GRAL (R) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Cristo murió cuando todavía éramos pecadores. ¡Qué prueba más grande del amor de Dios por nosotros!. Sus hermanos políticos Mirta del Valle Luna, Sara Margarita Luna, Angela Luna, sus sobrinas María Belen Luna y Gabriel Exequiel, Rita del Valle Luna y su hijo Facundo, Ramón Roque Luna y esposa Nidia Gomez y sus hijas Angelica y Romina, su sobrinito Rafael. Querido Moncho usted fue el padre de todos, siempre te recordaremos y vivirás por siempre en nuestros corazones. Que Jesús y María te acojan en sus brazos.

SANTILLÁN, RAMÓN GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Personal de la Escuela de Comercio Gral. San Martín participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera Cristina Santillán. Ruega una oración en su memoria.

SANTILLÁN, RAMÓN GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Preceptoría de la Escuela de Comercio Gral. San Martín, turno mañana participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera Cristina Santillán. Ruega oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RAMÓN GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Patricia González y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Cristina Santillán. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RAMÓN GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. El Dpto. de Ciencias Exactas y Naturales, de la Escuela de Comercio Gral. San Martín, participan con dolor el fallecimiento del papá de su compañera Cristina Santillán. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RAMÓN GUIDO (MONCHO) CRIO. GRAL (R) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. el que cree en mi, aunque esté muerto vivirá y el que vive y cree en mi, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Su esposa Elena e. Luna, sus hijos Gilda Silvia Susana, Roque Víctor Omar, Cristina Beatriz, Ana Carolina y Gabriel Ezequiel, sus hijos políticos Emilio Romero y Marita Herrera, sus nietos Martina, Juan Cruz y Francisco Romero, Valentin y Zunilde Santillán, Oriana, Nayeli y Tisiana Maguna participan su fallecimiento con dolor y elevan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, RAMÓN GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá " Su consuegra Teresa Vildoza, su hija Alejandra Romero e hijos., Elva Romero e hija, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

VÉLEZ, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Su esposa Gabriela Paz, sus Hijos Antonela Ulices Sofia Maite y Julieta sus Padres Andres y Nilda, sus Hermanos Emilio y Lucia, su Cuñado Ricardo y de mas Familiares sus Restos Seran Inhumados Hoy 9:00 hs en el Cementerio la Piedad cob OBRA SOCIAL MUNICIPAL. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARMELLA, ENRIQUE RAMÓN OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Su esposa Norma Ruiz, sus hijos Daniel, Francisco, Walter, Verónica, Carolina, Luisa, h.polit. Maria, Silvina, Soledad, Pablo, nietos Brahian, Olga, Gisel, Emiliano, Noa, Dilan, Valentino y de mas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs. en el Cementerio de FORRES SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

CORVALÁN, ESMERALDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Su padre Carlos, sus hermanas Rita, miriam, ramona, sus sobrinas y sobrinos nietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Beltrán. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GÓMEZ, MARCOS RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Su esposa Rosa Islas, sus hijos Omar y Silvia Gómez, sus hermanos Valle, Gringa, Noni, Nancy, Susy, Oscar, Mabel, su hijo político Nelson, nieto Nahuel. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Cristo Rey, de Perchil Bajo. EMPRESA SANTIAGO.

LÓPEZ, ÁNGELA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Querida Cristina que brille para ti la luz que no tiene fin. Su esposo, hijos, nietos, nuera, madre, hermanos rezan por tu erterno descanso. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Robles. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Su primo Julio O, Azar Mukdise e hijos Ing. Julio O. Azar y Lic. Carolina Azar participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. CPN. Pablo Luna y Dra. Divarvaro Sidney y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Alba Rojas de Vagliati, sus hijas Graciela, Liliana, Paola y respectivas familias, comunican con dolor el fallecimiento de su amiga, mujer admirable por su dedicación a la cultura y asistencia social, Gran pérdida para nuestra ciudad. Las Termas.

OVEJERO, SIRIO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Su esposa Lita Geres sus Sobrinos Lucas Domingo y Karina, sus Restos Fueron Inhumados en el Cementerio de Cañada del Medio Dpto. Río Hondo. COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

TOLEDO DE PRINA, OLGA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Madre querida, gracias por la entrega total que tuviste para tus hijos. Fuiste una madre con mayúsculas. Te querré hasta el fin de mis días. Su hija Nidia, tu hijo político Santiago Varas; Sus nietos Silvina Mariano, Negui y Sebastián; bisnietos Flor, Lourdes, Piqui, Elisa y Tomi participan con gran dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el día sábado 23 en el cementerio La Esperanza - Clodomira.

TOLEDO DE PRINA, OLGA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Hermana querida, el gran amor que nos unió en la vida, seguirá siempre presente porque tus recuerdos jamás se borrarán de nuestra mente. Sus hermanas Elva, Soledad y Chocha participan con gran dolor su fallecimiento.

TOLEDO DE PRINA, OLGA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Vieja amada te aseguro que todo lo que me brindaste quedará inalterable en mi ser. Descansa en paz que te lo mereces, hasta que el Ser supremo nos vuelva a reunir. No pasará un solo día un no estés en mi corazón. Tu hijo Quique; tus nietos Kani, Ceci, Ramiro y Esteban; tus bisnietos Guillermina y Bautista participan con gran dolor su fallecimiento.

TOLEDO DE PRINA, OLGA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y que brille para ella la luz que no tiene fin". Participan su fallecimiento Nardo Roldán, Nora, Marisa, Migue, Nori, Franco, Sol, Nacho y Ámbar. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOZA, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Sus hijos, Cristina, Norma, Silvina,Patricia, Mariela, Sus Hijos Politicos, Felipe, Kiko, Hugo, Eduardo y Luis,nietos, bisnietos y de mas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs. en el Cementerio de Cristo Redentor, Fernandez, SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL. 4219787.