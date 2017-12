Las 17 mejores frases del deporte en 2017

Fotos Messi, Maradona, Hourcade, Pérez y Popovich dejaron frases picantes durante el 2017

Hoy 08:09 -

Estas son las 17 frases inolvidables que regaló la temporada 2017, desde Lionel Messi a Juan Martín del Potro, entre muchos protagonistas.





Lionel Messi (6 de Diciembre): "Si nos va mal, tenemos que desaparecer todos de la selección"

Frente a TyC Sports en Barcelona, se mostró todavía sentido por los cuestionamientos al plantel y aseveró que nadie de su generación quedará en el equipo si el paso por Rusia 2018 termina siendo negativo. "Nos duele ser tan criticados después de llegar a tres finales. Fue una crítica fuera de lo normal, superaba lo futbolístico. Sabemos la que viene cuando no se dan los resultados. Muchos están esperando que esta camada se vaya porque ya lleva mucho tiempo sin ganar algo y los que critican se cansan de ver siempre las mismas caras", afirmó el 10, que agregó: "Para esta camada es mucho más difícil jugar de local que de visitante".





Diego Maradona (1 de Diciembre): "La Argentina tiene que mejorar. No puede jugar tan mal"

"Creo que es un grupo bastante accesible, por los equipos que le tocaron, pero la Argentina tiene que mejorar. No puede jugar tan mal como está haciéndolo", disparó Diego Maradona, un ícono albiceleste en el seno de la mismísima FIFA, durante el sorteo del Mundial Rusia 2018. El juicio del ex capitán no cayó bien en el corazón del conjunto argentino. Y la contestación llegó vía Jorge Sampaoli, nada menos, aunque por elevación. "Ojalá podamos jugar mejor; hay que aprovechar este tiempo para mejorar. Estoy tranquilo: tengo al mejor jugador de la historia", manifestó el director técnico, en alusión a Lionel Messi y tomando partido en la comparación futbolística popular entre el rosarino y Maradona.





Enzo Pérez (5 de Noviembre): "Inventaron el VAR"

"Es muy fácil así, eh, así es muy fácil. Mirá que nos sacaron igual de la Copa. Nos sacaron igual de la Copa. Sí, sí. Inventaron el VAR, eh, eh, sí, es verdad. Porque es verdad. Porque es verdad". Enzo Pérez, jugador de River y del seleccionado, protagonizó uno de los momentos culminantes de la temporada en materia de frases cuando, en el superclásico con Boca, se quejó ante los jueces de línea de las controversias que generó el uso de la tecnología en la semifinal de la Copa Libertadores con Lanús, cinco días antes.





Juan Martín Del Potro (30 de Agosto): "Sí, es un ciclo terminado"

Durante el Abierto de Estados Unidos, el tandilense confirmó lo que se sospechaba: que nunca volvería a disputar la Copa Davis. Se avecinaba el repechaje con Kazakhstán, en el que la Argentina intentaría permanecer en el Grupo Mundial, y el líder de la conquista de 2016 justificó por qué ponía punto final a su historia con la Davis: "Tener como último recuerdo ese título, y todo lo que se formó, y el mensaje que dimos, es como un cierre. Ese título me dio la posibilidad de dormir tranquilo". Su decisión, como tantos episodios de la relación entre la Argentina y el trofeo, abrió controversia, máxime tras la caída en Astana y el descenso a la Zona Americana a menos de diez meses del logro tan anhelado.





Sergio "Maravilla" Martínez (17 de Abril): "Terminé la pelea con Chávez y tenía 1060 llamadas perdidas; cuando perdí la última tenía cuatro"

El ex campeón mundial de los medianos comparó su recordado triunfo de 2012 sobre el mexicano, que resultó la culminación de su carrera, con la derrota de 2014 a manos del portorriqueño que le quitó el cinturón del CMB y puso punto final a su trayectoria. "Una, de un desconocido, y tres, de mi madre", especificó sobre el interés que despertó en el segundo caso. "Eso puso todo en su sitio", aludió al triunfalismo de los amigos del campeón.





Carlos Tevez (15 de Junio): "Como ídolo lo respeto, pero fuera de la cancha dejaba mucho que desear"

En una entrevista con TyC Sports en China, el delantero sorprendió al criticar a Román Riquelme, de quien fue compañero en la primera de Boca en 2001 y 2002. A los pocos días se sumó Diego Maradona, también ex compañero (1997): "Carlitos es el jugador del pueblo. Otros pechos fríos, no...". Riquelme optó por no replicar el ataque. En una charla con Fox Sports, el ex enganche opinó de Tevez: "A Carlitos lo conozco de pequeño. Es un buen chico". Y de Maradona dijo: "No me interesa lo que diga, y mis amigos saben que no pueden contarme nada de lo que diga porque no me interesa".





Daniel Hourcade (29 de Junio): "Si las cosas van mal, si no gusta lo que hago, no estoy atado a nada"

Las derrotas de los Pumas se sucedían y el entrenador tucumano sorprendió al dejar abierta la puerta para una posible salida del cargo. "Si me piden que me vaya mañana, no voy a poner ningún obstáculo. Si se produce un desgaste tampoco vamos a forzar situaciones", amplió, dispuesto, además, a revisar la política de no citación a los rugbiers que jugaban en Europa. Su continuidad rumbo al Mundial Japón 2019 estuvo en duda, aunque ahora parece más factible.





Gianni Infantino (8 de Octubre): "Messi todavía tiene que ganar un Mundial"

En una charla con LA NACION en Buenos Aires, el presidente de la FIFA se involucró en la comparación entre Diego Maradona y Lionel Messi, y si bien fue muy elogioso para con ambos, ubicó por encima al campeón de México 1986. "Ganó títulos solo, casi. Mágico. Nos hizo enamorarnos del fútbol; argentinos o no, hinchas de Napoli o no", sostuvo. Aún no se sabía si el rosarino jugaría en Rusia 2018, cosa que aseguró dos días después, con tres goles a Ecuador en Quito.





"Chiqui" Tapia (25 de Mayo): "Es un sueño tener al mejor entrenador del mundo"

Tras deshacerse de Bauza, el nuevo presidente de la AFA debió esperar a que Jorge Sampaoli cumpliera cierto tiempo de su contrato con Sevilla para anunciarlo como seleccionador argentino. A sus anchas, el directivo sanjuanino lo elogió en el aeropuerto de la ciudad española, donde se reunió con el santafecino.





Edgardo Bauza (17 de Marzo): "Después de ser campeón del mundo, no sé a qué me voy a dedicar"

La locuacidad fue un rasgo del breve período del DT al frente del seleccionado. Su ciclo se cerró abruptamente poco después de esas palabras pronunciadas en la redacción de LA NACION, cuando el nuevo comité ejecutivo de la AFA, liderado por Claudio Tapia, despidió al entrenador.





Gregg Popovich (31 de Marzo): "Quiero que nunca se retire. Quiero exprimir hasta la última gota"

Todavía no habían empezado los playoffs de la NBA y ya se planteaba si Manu Ginóbili seguiría en el básquetbol. El bahiense había comentado que el entrenador de San Antonio Spurs le facilitaría la decisión de retirarse cuando le avisara que no requeriría más de sus servicios. Y entonces consultaron a Pop, que, fiel a su estilo jocoso, respondió: "Quiero que nunca se retire. Quiero exprimir hasta la última gota de jugo que pueda. Voy a usarlo como a una pastilla de jabón, hasta que no quede nada para su familia ni para nadie más en el mundo... Voy a sacarle el jugo hasta ese momento". Lo dijo en broma, pero con aparente deseo de que Ginóbili continuara. Y el 19 de julio Manu tuiteó: "Seguiré vistiendo la #20 un tiempito más!! #sigaelbaile #elpibede40".





Ángel "Pato" Cabrera (14 de Noviembre): "Nunca voy a dejar el golf. A lo mejor, el golf me retira a mí"

Malos resultados durante mucho tiempo, un hombro maltrecho, los 48 años... El tema del posible retiro del cordobés surgió en la conferencia de prensa previa al Abierto de la República, jugado en el club Jockey. "Tengo una lesión en el hombro que en algún momento voy a tener que operarme y que cada tanto me ataca. Empecé a pegar mal, y este juego te come. Pero ya voy a volver. Y si no, me queda muy poco para entrar al Champions Tour. Lo que creo es que nunca voy a dejar el golf. A lo mejor el golf me retira a mí, una lesión, algo así. Pero no voy a retirarme porque sí. ¿Qué otra cosa voy a hacer?", sostuvo el campeón de dos mayors. En San Isidro no pasó el corte clasificatorio, por un golpe. Pero pronto tuvo una alegría: hace nueve días ganó en Orlando, Estados Unidos, un clásico torneo para padres e hijos, junto a Ángel y frente a los O'Meara, los Langer y los Cink, entre otros.





Horacio S. Heguy (24 de Noviembre): "Estamos perdiendo el espectáculo, lo lindo que tenía el polo, y la gente no va"

Crítico y frontal, el ex jugador de Indios Chapaleufú lamentó el juego y las excesivas goleadas en la Triple Corona y reclamó, en aras de recobrar atractivo, cambios de reglas, como reducir la cantidad de equipos para disminuir las diferencias de categoría.





Hugo Mazzacane (2 de Agosto): "Un TC camina hoy 275 km/h, pero con los motores de la década del '80, andaría en 330, 340"

El presidente de ACTC opinó sobre por qué la velocidad en el Turismo Carretera no es mayor: "Hay que adaptar el automovilismo a los escenarios que tenemos". Y aludió al Estado: "Si se invirtió en el teatro Colón, también debería hacerse en el autódromo".





Daniel Angelici (25 de Septiembre): "Cuando puse la tele, River ya estaba 4 a 0. ... el otro parecía un equipo amateur"

El presidente de Boca, se refirió así al 8-0 que River le propinó a Jorge Wilstermann por la Copa Libertadores en el Monumental, después de haber perdido 0-3 en el partido de ida.





Rodolfo D'Onofrio (26 de Septiembre): "Ver que ganamos 8 a 0 duele mucho"

La respuesta del presidente de River a su colega de Boca, después de las declaraciones en las que Angelici minimizó al rival de los 'millonarios'.





Raúl Broglia (23 de Junio): "A D'Onofrio hay que quemarlo en una plaza pública"

El presidente de Rosario Central no se contuvo: "D'Onofrio dice que hay que quemar AFA, pero primero hay que quemarlo a él en una plaza pública". Broglia se quejó de la manera de proceder de su colega luego de las salidas de Javier Pinola y Marcelo Larrondo hacia el club “millonario”.