Fotos DESAFÍO. Adrián Capelli explicó que llevará tiempo encontrar el equipo, pero advirtió que hay predisposición en el grupo.

27/12/2017 -

Adrián Capelli fue confirmado ayer como nuevo entrenador del Club Ciclista Olímpico y se mostró feliz por afrontar un nuevo desafío.

"Estoy con muchas ganas y muy agradecido con la gente de Olímpico. Tengo la posibilidad de llegar a una institución tan grande y con un gran equipo como el que se formó", comentó el entrenador bonaerense que reemplazará a Hernán Laginestra.

Capelli confirmó que arribará a la provincia el próximo sábado 30 del corriente y que comenzará a trabajar desde el martes 2 de enero de con vistas al debut del viernes 5 frente a Comunicaciones de Mercedes, en calidad de visitante.

"El tiempo es poco, no es lo ideal, pero le iremos metiendo cosas al juego del equipo. Va a llevar tiempo. Hablé con los jugadores y están con ganas, eso facilita las cosas. Buscaremos encontrar el equipo en el menor tiempo posible", explicó entusiasmado.

Los extranjeros

Olímpico tiene un plantel con seis extranjeros (Simpson, Green, Clemente, Jackson Wright y Frasier) entre las nueve fichas de mayores. A la lista habrá que sumarle a Justin Williams, quien retornará al plantel cuando se recupere de la lesión y reemplazará a Frasier.

Consultado acerca de si esta situación dificulta o no el trabajo, Capelli explicó: "Hay que ver cómo son los extranjeros. No trabajé con ninguno, tengo que conocerlos para saber cómo pueden ayudar al equipo. Son desafíos que me gustan; esperemos conformar un buen grupo humano".

El año pasado, Capelli dirigió a Hispano Americano de Río Gallegos, con el que logró la permanencia en la máxima categoría de la Liga Nacional.

El entrenador bonaerense comparó ese antecedente con esta nueva oportunidad laboral. "Son realidades diferentes. Cuando llegué a Río Gallegos quedaban pocos partidos para el final y la situación era complicada. En este caso la Liga recién empieza, estoy conforme con el material humano que hay. Quiero estar en La Banda lo antes posible para poder trabajar con el plantel así nos conocemos y empezamos de a poco a ser un equipo competitivo", manifestó.