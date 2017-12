Fotos Carrasco no declaró y Falco habilitará la Feria con pericias y testigos

El policía detenido por el crimen de Estela López prefirió abstenerse de declarar, al ser indagado anoche por la jueza Rosa Falco. El homicidio se perpetró el 23 de diciembre de 2015. Hoy, la Justicia mantiene preso a Pablo Carrasco, un amigo de la familia de la empresaria ultimada. Éste, anoche fue conducido a Tribunales y la magistrada le leyó las pruebas de cargo, se supo. Entre otras, se advierten ropa, una pericia con la firma del propio policía y otros elementos valiosos. Consultado si declararía, Carrasco dijo no por sugerencia de su abogado, Eugenio Chavarría. Dos semanas fuertes Ahora, la magistrada continuará con el proceso. "Habilitaremos los primeros 15 días de la Feria Judicial", adelantó la magistrada a EL LIBERAL. "Dispondremos pericias telefónicas, testimoniales y análisis de secuestros", acotó la funcionaria. Extraoficialmente, nadie descartó que parte de los secuestros sean remitidos a expertos en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, los querellantes y el propio defensor de Carrasco evaluarán el proceso judicial y quizá formalizarían planteos. Hasta entonces, Carrasco continuará detenido en el predio de la ex Fandet. También, le fue secuestrado su vehículo particular y realizado pericias técnicas, cuyas conclusiones están aún pendientes.