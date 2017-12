29/12/2017 -

Agobiado por un universo que define como "hostil y volátil", Nelson Vivas ha decidido dar plena prioridad a su vida personal por tiempo indeterminado y de ahí que no dude en revelar que está fuera del fútbol. "Hoy no estoy dispuesto a que el fútbol maneje mi vida, estoy fuera del fútbol, quiero tener las riendas de mi vida y después el paso del tiempo y la vida misma dirán", explica. "En Defensa vino el hijo del presidente y quiso meterse en mi manera de armar el equipo, algo inaceptable. Quedarte o irte de un club argentino no depende de que te vaya bien o mal’.